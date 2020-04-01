Kapsamlı araştırma: Sokağa çıkma yasağı 700 bin vakayı önledi

Uluslararası bilim insanlarının yaptığı ortak bir araştırma, korona virüsünün ortaya çıktığı yer olan Wuhan’daki sokağa çıkma yasağı sayesinde 700 bin yeni vakanın önlendiğini tespit etti.

DW Türkçe’nin Science bilim dergisinden aktardığı araştırmaya göre COVID-19 salgınının ortaya çıktığı yer olan Wuhan’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı, hastalığın 700 binden fazla kişiye bulaşmasını önledi. Kentte alınan sert tedbirlerin, çevre kentlerde gerekli önlemlerin alınabilmesi için 50 gün zaman kazandırdığı bilgisinin de yer aldığı araştırmanın üyelerinden Christopher Dye, salgının tespit edildiği 50’inci gün olan 19 Şubat’ta, Çin’de tespit edilmiş 30 bin vaka olduğunu belirterek, “Wuhan’da sokağa çıkma yasağı ve OHAL ilan edilmemiş olsaydı, Wuhan dışında 700 binden fazla yeni vaka olabilirdi” dedi.

ABD Penn State Üniversitesinden Biyolog Ottar Bjornstad, cep telefonları sayesinde elde edilen konum bilgilerinin çok geniş veri sağladığını belirterek, “Analizlere göre, 23 Ocak’ta ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte virüsün yayılmasının ciddi ölçüde sınırlandırıldığına” dikkat çekti.

Pekin yönetiminin Wuhan’ın dış dünyayla bağının tamamen koptuğu 23 Ocak kararı çok sert bir önlem olarak değerlendirilmişti. Ancak halihazırda dünya nüfusunun yaklaşık yarısı sokağa çıkma ve sosyal yaşam kısıtlamalarıyla karşı karşıya.

Johns Hopkins Üniversitesi verlerine göre şimdiye kadar 850 bin kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi. 40 binden fazla kişi de virüsün yol açtığı solunum yolu hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.