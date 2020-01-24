Karantina büyüyor, Çin Seddi’nin bir bölümü de kapatılıyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınına dair önlemler giderek genişliyor. Tecrit altına alınan kentlerin sayısı 13’e yükselirken, Çin Seddi’nin bir bölümünün de kapatılacağı duyuruldu. Öte yandan virüse dair araştırmalarda ilk kareler kamuoyuyla paylaşıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle alarma geçen Çin’de bir yandan vaka sayıları artıp karantina alanları genişlerken, bir yandan da virüse dair bulgular netleşiyor.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 26’ya yükselirken, en az 830 kişinin virüse yakalandığı belirtiliyor. Şu ana kadar Çinli yetkililer toplam 13 kente giriş-çıkışları sınırlandırdı.

Yetkililer bugün dört şehir için daha seyahat yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Virüsün ilk ortaya çıktığı Hubei eyaletinde bulunan Xianning, Xiaogan, Enshi ve Zhijiang kentlerinde toplu taşıma durduruldu. Böylece salgının başından beri toplamda 41 milyonluk bir nüfus tecrit altına alınmış oldu.

Virüsün yayılmasını engellemek için Çin’in alametifarikalarından biri olan Çin Seddi’nin bir bölümünün de kapatılacağı duyuruldu. Ülkenin önemli turistik noktalarından olan Ming Mezarları, Yinshan Pagoda ormanı ve 2008 Yaz Olimpiyatları için yapılan, ‘Kuş Yuvası’ olarak anılan Pekin Ulusal Stadyumu’nun da ziyarete kapatılacağı açıklandı. Şanghay’da bulunan Disneyland da virüs korkusuyla kapılarını kapattı.

Bazı şehirlerde de eğlence merkezleri, karaoke bar ve sinema gibi mekânlar da kapatıldı. Yetkililer büyük kalabalıkların toplanmasını engellemeye çalışıyor.

Öte yandan Çin Bilimler Akademisi Mikrobiyoloji bölümünden araştırmacılar 2019-nCoV adı verilen virüse ait kareleri kamuoyuna sundu.

Elde edilen ilk bulgular ışığında virüsün genetik yapısı, SARS (akut solunum yolu sendromu) ve MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ile benzeşiyor.

Virüse yakalananlarda önce yüksek ateş başlıyor. Ardından kuru öksürük şikâyetleri gözleniyor. Bir haftanın sonunda ise nefes darlığı sorunları ortaya çıkıyor.

Virüse şu ana kadar Çin dışında Güney Kore, Japonya, Tayland, Tayvan, Singapur, Vietnam ve ABD dahil 13 ülkede rastlandı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin dışındaki vakaların sınırlı sayıda olması nedeniyle henüz uluslararası bir acil durum ilan edilmesine gerek olmadığını savundu.