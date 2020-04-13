Karantina günlerinde yakın tarih: 2. Dünya Savaşının En Önemli Olayları

Orijinal ismi “Greatest Events of WWII in Colour” olan yaklaşık 50’er dakikadan 10 bölümden oluşan belgeselde 2. Dünya Savaşı’nın hem en önemli hem de en kanlı olaylarına göz atın.

Belgeseli izlerken 2. Dünya Savaşı hakkında aslında az şey bildiğinizi fark edeceksiniz.

Renklendirilmiş gerçek görüntüler

Belgeselin en dikkat çekici özelliği ise gerçek görüntülerin renklendirilerek izleyiciye sunulması. Bu da seyir zevkini adeta arşa çıkarıyor.

2. Dünya Savaşının en sıra dışı olaylarını büyük hayret içinde izleyebilirsiniz.

Dünyanın çeşitli yerlerinden toplanarak uzmanlarca renklendirilip onarılmış nadir görüntüler bu hikayeyi daha önce hiç görmediğiniz şekilde anlatıyor.

2. Dünya Savaşı’nın En Önemli Olayları Belgeseli Bölümleri

1. Bölüm: Blitzkrieg

Radyo teknolojisi, çevik panzerler ve hava bombardımanıyla savaşta devrim yaratan Almanya, Müttefikleri dunkirk’te denize doğru çekilmeye zorlar.

2. Bölüm: Britanya Savaşı

RAF, gelişmiş savunma sistemlerinin yardımıyla bir zamanlar yenilmez kabul edilen Luftwaffeyi kritik bir yenilgiye uğratır. Britanya’ya bomba yağsa da istila yaşanmaz.

3. Bölüm: Pearl Harbor

Askeri tarihteki en büyük kumarlardan biri, japonya’nın Pearl Harbor’a yaptığı gözü pek saldırıdır. Pasifik filosunu felce uğratan olay, ABD’yi savaşa sokar.

4. Bölüm: Midway Muharebesi

Savaşın en belirleyici deniz muharebesinde, bir şifre çözücünün içgünüsü ve tesadüfi gelişmeler, ABD’nin Midway’de Japon donanmasını yenilgiye uğratmasına yol açar.

5. Bölüm: Stalingrad Kuşatması

Hitler’in Sovyetler Birliği’ne düzenlediği Blitzkrieg, savaşın en kanlı muharebelerinden birinin Naziler açısından sonun başlangıcı olduğu Stalingrad’da durur.

6. Bölüm: D-Day

Tarihin denizden gelen en büyük işgal gücü, karmaşık bir aldatmaca ile Normandiya’ya ayak basmak üzere Manş Denizi’ni aşar.

7. Bölüm: Bulge Muharebesi

Hitler’in Ardenler’e umutsuz bir saldırıyla durumu tersine çevirme uğraşı, iki tarafta da büyük kayıplara yol açar ve Almanya’nın son rezervlerini tüketir.

8. Bülüm: Dresden Ateş Fırtınası

Almanları teslim olmaya zorlayan Müttefiklerin Dresden şehrini bombalaması, binlerce sivili öldürür ve fırtınalı tartışmalara neden olur.

9. Bölüm: Buchenwald’ın Özgürleştirilmesi

Almanya’daki ABD askerleri, Buchenwald toplama kampını keşfeder ve Müttefikler, Holokost’un tarif edilemeyecek kadar korkunç gerçekliğini kabullenmeye başlar.

10. Bölüm: Hiroşima

Uzun süreli kara savaşından kaçınmak için ABD’nin Japonya’ya karşı atom bombası kullanması, daha önce görülmemiş bir tahribata neden olarak tarihin gidişatını değiştirir.