Karantinada futbol keyfi! Futbol içerikli 11 Netflix yapımı

Netflix, Arjantin’den İspanya’ya, Meksika’dan Fransa’ya kadar dünyanın her bir yanından futbol yapımlarını kullanıcılarına sunuyor…

Futbol yapımlarıyla ilgili bir açıklama yayınlayan Netflix, liglere verilen arada futbol tutkunlarını unutmadığını belirterek film, dizi ve belgesel olarak futbol temalı çok sayıda yapım sunduğunu duyurdu.

Dünyanın dört bir tarafındaki ülkelerde üretilen bu içeriklere ulaşmak için kullanıcıların arama çubuğuna “futbol” yazması yeterli oluyor.

Netflix Futbol Yapımları: The English Game

6 bölümlük birinci sezonu yayınlanan The English Game, Julian Fellowes imzalı. Netflix orijinal yapımı olan The English Game, futbol severleri oyunun ilk dönemlerine yani 1800’lü yılların sonlarına götürüyor. İngiltere’de modern futbolun temellerinin atıldığı günlerde soylular ve işçiler arasındaki sınıf mücadelesi üzerinden futbolun etkileri anlatılıyor.

Sunderland ‘Til I Die

Belgesel yapım olan Sunderland ‘Til I Die ise, ismini Sunderland tribünlerine ait bir tezahürattan alıyor ve futbola dair her şeyi içeriyor.

Barça Dreams

Barça Rüyası, FC Barcelona’nın geçmişine Johan Cruyff, Andres Iniesta ve Gary Lineker gibi efsaneler eşliğinde ışık tutuyor.

First Team

İlk Takım ismini taşıyan iki kısım ve altı bölümden oluşan belgesel dizisi ise, üst üste yedinci kez İtalya şampiyonu olmaya ve Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaşmaya çalışan Juventus’u saha içinde ve dışında takip ediyor.

Boca Juniors Confidential

4 bölümlük belgesel dizi olarak Boca Juniors’ın futbolcuları, taraftarları ve personeli, kulübün perde arkasında yaşananları anlatıyor.

Le K Benzema

Cezayir asıllı Fransız milli futbolcu Karim Benzema kariyeriyle ilgili konuşuyor ve milli takımdaki yerini tehlikeye atan suçlamalardan bahsediyor.

Apache: La vida de Carlos Tevez

Carlos Tevez’in hayatını sert bir gerçekçilikle dramatize eden bir içerik sunuyor.

Antoine Griezmann: The Making of a Legend

Yapım Antoine Griezmann’ın yaşamına odaklanan bir spor belgeseli olarak öne çıkıyor.

Maradona in Mexico

Bu belgesel dizisinde futbolun ünlü ismi Diego Maradona, yerel takım Dorados’u ve belki de kendisini kurtarmak için Sinaloa Karteli’nin yuvası Culiacán’a gelir.

Ultras

İtalya’daki fanatik futbol taraftarlarının yaşamına odaklanarak, tribün kültürünün iyi, kötü ve zaman zaman aşırıya kaçabilen yanlarını ortaya koyuyor.

Back of the Net

Fen tutkunu Amerikalı bir öğrencinin tatilde yanlışlıkla Avustralya’daki bir futbol akademisine gitmesini ve burada yaşadığı maceraları konu alıyor.