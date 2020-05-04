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Karius sözleşmesini tek taraflı feshetti
Beşiktaş’ta forma giyen Loris Karius alacaklarının ödenmemesini gerekçe göstererek Siyah Beyazlı kulüple olan sözleşmesini tek taraflı feshetti. Karius, çarşamba günü ülkesine dönecek.
Karius’un yetkilileri ayrılık iddiasını doğruladı.
Ajansspor’un haberine göre Beşiktaş, Karius’a Mart 2020’de 367 bin Euro ödeme yaptı. Alman file bekçisine geciken ve ödenmesi gereken 93 günlük miktar ise 867 bin Euro. Loris Karius’un geçen sezondan kalan alacağı ve toplam kontrat ücreti ise 1.6 milyon Euro.
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