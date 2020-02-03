Kereste için koala katliamı!

Victoria eyaletindeki en önemli koala habitatında okaliptüs ağaçlarının kerestecilik için kesildiği, koalaların ya çok az sayıda ağaç kaldığı için açlıktan öldüğü ya da buldozerle ezildiği belirtildi.

Avustralya’daki yangınlar sadece bu ülkeye özgü hayvanları da içeren yaban hayatını yok olma noktasına getirirken, zaten soyu tükenme tehlikesi içinde bulunan koalaların kerestecilik uğruna katledildiği bir vaka ortaya çıktı.

Victoria eyaletindeki koalalar için en önemli ve en sağlıklı yaşam alanlarından birini oluşturan bir okaliptüs plantasyonundaki ağaçların kerestecilik için kesildiği, koalaların ya çok az sayıda ağaç kaldığı için açlıktan ya da buldozerle ezilerek öldüğü belirtildi.

Bölgedeki onlarca koalaya durumları çok ağır olduğu için ötanazi yapıldı. 80 yaralı ya da aç kalmış koala ise koruma altına alındı.

Friends of the Earth Australia (Yeryüzü Dostları Avustralya) isimli çevre koruma grubu, aralık ayında plantasyonda ağaçlar kesilmeye başlandığında yüzlerce koalanın aç kaldığı haberinin geldiğini belirtti.

Yerel halkın koalaların buldozerle ezildiğine tanıklık ettiklerini, çürüyen koala kokusu aldıklarını anlattığını aktaran Yeryüzü Dostları Avustralya grubu, “Bu bir katliamdır” dedi.

Çarşamba günü Facebook sayfasından bölgede ölü koalalar gördüğünü belirterek alarmı zilleri çaldıran bölge sakini Helen Oakley, “Anneler öldürülmüş, yavruları da… Avustralya bundan utanmalı. Yardıma ihtiyacımız var” diye konuştu.

Avustralya’nın federal ve eyalet düzeyinde çevre koruma yetkilileri olayı soruşturduklarını duyururken “Bu kasti bir insan eylemiyse sorumlular süratle cezalandırılacak” dedi.

Kerestecilik şirketi Midway, geçen yıl ağaç kestikten sonra bölgeyi yerel bir toprak sahibine devrettiğini, hayvanların zarar görmesinin sorumlusu olduklarına dair ‘rahatsızlık verici’ suçlamaları reddettiklerini duyurdu.

Şirket, koala nüfusu için uygun sayıda habitat ağacı bıraktığını, kendileri devrettikten sonra ağaçların kesildiğini savundu.

Orman ürünleri sanayinin lobi grubu, olayla ilgili kendi soruşturmalarını yürüteceklerini söyledi.

Avustralya’da eylülden beri kontrol dışına çıkarak devam eden yangınlarda ölen hayvanların sayısı milyonlarla ifade ediliyor.

On binlerce koalanın ölmesinin yanısıra koala için hem barınak hem gıda olan okaliptüslerin bulunduğu 47 bin kilometre kare alan kül oldu. Bu da Avustralya’nın simge hayvanlarından birinin soyunun kurtulmasını zorlaştırıyor.