Kim Jong-un salgından mı kaçıyor?

Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, sağlık durumunun ağırlaştığı, hatta yaşamını yitirdiğine dair spekülasyonları ortada görünmeyerek alevlendirirken, komşu Güney Kore’den konuyla ilgili farklı bir teori ortaya atıldı.

Spekülasyonların başlamasına neden olan, Kim Jong-un’un 15 Nisan’da ülkenin kurucusu olan dedesi Kim Il-sung’un doğum yıldönümü nedeniyle düzenlenen ve ülkenin en önemli etkinlikleri arasında yer alan kutlamalara katılmamasını değerlendiren Güney Koreli yetkililer, bunu ‘koronavirüs salgını’yla açıkladı.

Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, Kim’in sağlık sorunları nedeniyle değil, salgından kaçınmak için 15 Nisan’dan beri ortada görünmediğini savundu.

Parlamentoda konuşan Kim Yeon-chul, “Göreve geldiğinden beri Kim Il-sung’un doğum yıldönümünü kaçırmadığı doğru ancak kutlamalar ve resmi yemekler dahil pek çok yıldönümü etkinliği koronavirüs endişeleri nedeniyle iptal edildi” dedi.

Ocak ayının ortasından beri Kim’in en az iki kez, yaklaşık 20 gün boyunca ortadan kaybolduğu durumlar olduğunu hatırlatan Bakan, “Mevcut (koronavirüs) durumu göz önüne alındığında bunun olağandışı olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.

Kuzey Kore’de koronavirüs vakası yok

Salgının başlamasının ardından tüm dünyaya sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri olan Kuzey Kore, ciddi tedbirler uyguluyor. Yetkililer, ülkede koronavirüs vakası saptanmadığını belirtiyor.