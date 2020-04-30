Kısıtlamalar kalkıyor, ticari uçuşlar başlıyor: Turizm Temmuz’da

Hint Okyanusundaki takımada ülkesi Seyşeller’de 4 Mayıs’ta yapılacak toplantının ardından ülke içinde tüm kısıtlamaların kaldırılması bekleniyor.

Sadece 11 vakanın bulunduğu Seyşeller’de 6 kişi de iyileşerek taburcu oldu.

Ülke basınındaki haberlere göre havaalanında kontrol önlemleri güçlendirilecek ve Seyşeller’in uluslararası havaalanı ticari uçuşlar için 1 Haziran’da yeniden açılacak.

Seyşeller koronavirüs salgını sonrası seyahatleri ne zaman başlatacak?

Halk Sağlığı Komiseri Jude Gedeon, 1 Haziran’da başlayacak uçuşların turizmi kapsamadığını, ticari faaliyetler, kargo, özel transferleri içerdiğini belirterek “Turizmin Haziran ayında başlamasını beklemiyoruz. Temmuz ya da Ağustos daha muhtemel. Küresel gelişmeleri takip ederek bazı ülkelere seyahat kısıtlamalarını kaldırabiliriz” diye konuştu.

Gedeon, 4 Mayıs Pazartesinin günü önemli bir gün olduğunu ifade ederek “İş yerlerinin yeni gerçekliğe nasıl uyum sağlayacağını özetleyen bir kılavuz yayınlayacağız. Çalışan sayısına bağlı olarak, bir iş yerinde sağlık ve güvenlik görevlisi bulunmalı veya rolü üstlenecek bir kişi tayin edilmeli. Bu konuda ücretsiz eğitim vereceğiz. Yeni bir vaka görülmesi halinde gevşetilen kısıtlamaları yeniden gündeme getirebiliriz” dedi.