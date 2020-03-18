Kızı karantinadan kaçırılan baba: Esas mağdur biziz

Türk Hava Yolları ek seferleri ile Türkiye’ye dönmek isteyen Avrupa’daki vatandaşların ülkeye dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı’na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı.

Türkiye’ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. Fransa’nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu.

Diğer yolcularla karantinaya alınması planlanan Güzide Sofi isimli yolcu polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.

Söz konusu kadın yolcunun Kuzey Kıbrıs Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Kanal D canlı yayınına bağlanan Mustafa Sofi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye’de karantinada. Şu an biz de bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs’a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?”

Sofi, sunucunun ‘Sizin bu yönde bir talebiniz oldu mu?’ sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“Benim kızım Fransa’da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin getirdiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?”