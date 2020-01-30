Kızılay Başkanının oğlu da başkan yardımcısı çıktı!

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklama ve Ensar Vakfı’na aktarılan yüklü bağış sonrası tartışma konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, oğlu Muhammed Furkan’ı Genç Kızılay’ın başkan yardımcısı yaptığı ortaya çıktı.

Elazığ depremi sonrası yaptığı açıklamalarla eleştiri konusu olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın, oğlunu da Kızılay’da yönetici yaptığı ortaya çıktı.

soL Haber Portalı’nda yer alan habere göre, Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın oğlu Muhammed Furkan’ın Genç Kızılay’ın başkan yardımcısı olduğu ortaya çıkarken, sitede yer alan “biyografisi” ise şöyle:

“1993 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği okudu.

Sağlık sektöründe kariyerine başlayan Kınık, Trt World kanalının World Citizen Sosyal Sorumluluk İnsiyatifi’nde görev almaktadır.

2016 yılında Genç Kızılay Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olan Kınık, Genç Kızılay Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İlişkiler Birimi Sorumlusu olarak görevine devam etmektedir.”