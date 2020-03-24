Kızılay’a tepki! “Yurt dışındaki işleriniz bittiyse Türkiye’ye de uğrayın”

Elazığ depreminin hemen ardından vatandaştan maddi yardım isteyerek tepkilerin odağına oturan Türk Kızılayı şimdi de Koronavirüs salgınında pasif durumda olmakla eleştiriliyor. Türkiye’de Koronavirüs ile mücadele kapsamında maske sıkıntısı yaşandığı belirtilirken, Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Erbil’e 30 bin maske ve 475 koli gıda yardımı yaptığını duyurdu. Vatandaşlar Küçük’e “Birçok doktor ve sağlık personeli maskesinin olmadığını söylerken neden Erbil’e maske veriyoruz?” diye konuştu.

Öte yandan önceki gün Türk Kızılayı’nın resmi sosyal medya hesaplarından Endonezya’da bir caminin dezenfekte çalışmalarının yapıldığı duyuruldu. Kızılay mesajında, “Covid-19 ile mücadele kapsamında Endonezya Kızılhaçı tarafından yapılan talep neticesinde Raodha camisinin ilaçlaması ve temizliğini Endonezya’daki ekiplerimiz ile yaptık” denildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan, “Sevgili Kızılay, yurt dışındaki işleriniz bittiyse artık Türkiye’ye de uğrayın, Corona virüsle enfekte 1236 oldu, belki lazım olursunuz” diyerek tepki gösterdi. “Kızılay’ın 3-5 cılız etkinlik dışında sahada olmadığını” ifade eden Oğan, “Artık anlamakta zorlanıyoruz. Sen kimin Kızılayısın?” diye de sordu.