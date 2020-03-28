GündemManşetSon Dakika
KKTC’de ilk ölüm
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk kez bir hasta hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde Kovid-19 tedavisi gören 67 yaşındaki Alman erkek turistin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Açıklamada, hastanın aynı zamanda kronik obstruktif akciğer (KOAH) ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunduğu kaydedildi.
KKTC’de Kovid-19 ilk kez 10 Mart’ta 65 yaşındaki Alman kadın turistte tespit edilmişti. Ülkede Kovid-19 tespit edilen vaka sayısının 61 olduğu belirtilmişti.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Rusya’dan son dakika ilaç açıklaması!
- Özel araçla seyahatlere tedbir
- ABD’li ünlü dergiden Küba övgüsü: “Ablukaya rağmen…”
- KKTC’de ilk ölüm
- Tüm tren seferleri durduruldu
- Rusya bağışıklık kazananları belirlemeye başlıyor
- Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
- Sıcak hava umudunu Rus bakan da doğruladı
- Süleyman Soylu: Valilerimiz yasakları hafta içi de uygulayabilir
- Son Dakika! 2069 yeni vaka!