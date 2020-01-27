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Kobe’nin helikopter kazası 3 yıl önce çizgi filmde!

NationalTurk 27/01/2020
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Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de yayınlanan bir çizgi filmin 2017’de bu kazayı konu etmesi şaşkınlık yarattı.

Dünya Kobe Bryant’ın ölümüyle sarsılırken ortaya çıkan bir video ise şaşkınlığı bir kat daha artırdı.

Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017’de yayınlanan bir sahnesinde Kobe Bryant’ın bir helikopter kazası sonucu öldüğü gösteriliyor.

Kobe'nin ölümü çizgi filmde

Kobe’nin helikopter kazası 3 yıl önce çizgi filmde!https://www.nationalturk.com/kobe-bryant-helikopter-kazasi-cizgi-film/

Gepostet von NationalTurk News am Montag, 27. Januar 2020

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