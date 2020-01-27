Kobe’nin helikopter kazası 3 yıl önce çizgi filmde!

Dünyaca ünlü basketbolcu Kobe Bryant’ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ABD’de yayınlanan bir çizgi filmin 2017’de bu kazayı konu etmesi şaşkınlık yarattı.

Dünya Kobe Bryant’ın ölümüyle sarsılırken ortaya çıkan bir video ise şaşkınlığı bir kat daha artırdı.

Legends of Chamberlain Heights adlı çizgi filmin 2017’de yayınlanan bir sahnesinde Kobe Bryant’ın bir helikopter kazası sonucu öldüğü gösteriliyor.