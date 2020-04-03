Koçtaş’tan 65 yaş ve üzerine özel hizmet

Koçtaş açıklamasına göre, Koçtaş, mobil uygulaması ve koctas.com.tr üzerinden 7/24 her ihtiyaca yönelik geniş ürün gamını hijyen kurallarına uygun olarak Türkiye’nin dört bir yanında bulunan müşterilerinin kapılarına kadar götürerek, yaşamın olduğu her yeri güzelleştirmeye devam ediyor.
Koçtaş, mağazalarının yeniden açılacağı güne kadar mobil uygulamaları ve “koctas.com.tr” ile kesintisiz hizmet vermeyi sürdürürken, bu süreci evlerinde geçiren 65 yaş ve üzeri müşterilerinin yanında olmak amacıyla harekete geçti.
Evdeki küçük tamirat işleri de tamamlanıyor
Koçtaş, 65 yaş ve üzeri müşterilerinin Koçtaş Çözüm Merkezi’ni arayarak verecekleri mutfak, mobilya ve banyo dolabı alışverişlerinde nakliye ve montaj hizmetlerini ücretsiz olarak sunuyor.
Koçtaş ayrıca, sipariş sırasında talep edildiğinde ampul takma, kulp sıkma, dolap kapak ayarı, gevşeyen vidayı sıkma, mobilya ayak ayarı gibi evlerdeki küçük tamirat işlerini de tamamlayarak 65 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.
Koronavirüs'ten Nasıl Korunabiliriz?
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Grafikler artık yatay! İtalya Paskalya tatilinde biraz olsun normalleşme bekliyor
- Koronavirüsten ölenler şehit sevaplarının bir kısmını kazanırmış!
- “English Game”
- Vahşi Amerika! Küba’ya tıbbi yardımı engellediler
- Virüs havada asılı kalıyor mu? Araştırma ekibi herkesi şok etti
- Son Dakika! Ve 1 milyonu aştı
- Son Dakika! Yeni veriler açıklandı
- Fahiş fiyatla ürün satanlara bakanlıktan ceza yağdı!
- İBB yazıcıyla maske üretimine başladı
- Türkiye’yi neler bekliyor? Harvard Profesörü anlattı