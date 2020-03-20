Kolonyacılardan “zam yok” taahhüdü

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bazı kolonya üreticilerinin fabrika ve perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiklerini söyledi.

Varank, kolonya üreticilerinden Deva Holding, Eczacıbaşı, Eyüp Sabri Tuncer, Evyap, Eser, Marmara Kolonyaları, Pereja ve Rebul firmalarının perakende satış fiyatlarını artırmayacaklarını taahhüt ettiğini açıkladı.

Türkiye’de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından kolonyaya olan talep artmış, buna bağlı olarak fiyatlar da fahiş derecede yükselmişti.

Ülkenin birçok ilinde vatandaşlar uzun kolonya kuyrukları oluşturmuştu.