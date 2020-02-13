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Komandolar ve roketatarlar Suriye sınırında
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib’deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Hatay’ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.
Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.
Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.