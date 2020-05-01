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Komünist Parti bayrağıyla Kızıl Meydan’a girdi
1 Mayıs İşçi Bayramının en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olan Rusya'da bu yıl ilginç görüntüler ortaya çıktı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı.
1 Mayıs bazı yetkililerin katılımıyla sembolik olarak belli merkezlerde kutlansa da geçmiş yıllardaki coşkudan eser yoktu.
Eski kutlamaların merkezi Kızıl Meydan’da ise ilginç bir olay yaşandı.
Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan’a giren ve yürüyüşüne devam etmek isteyen kişiye polis müdahale etti.
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