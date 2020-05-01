AvrupaGündemManşetSon Dakika

Komünist Parti bayrağıyla Kızıl Meydan’a girdi

1 Mayıs İşçi Bayramının en coşkulu kutlandığı ülkelerden biri olan Rusya'da bu yıl ilginç görüntüler ortaya çıktı.

NationalTurk 01/05/2020
0 133

Rusya’nın başkenti Moskova’da her yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yürüyüş düzenlenen Kızıl Meydan, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle boş kaldı.

1 Mayıs bazı yetkililerin katılımıyla sembolik olarak belli merkezlerde kutlansa da geçmiş yıllardaki coşkudan eser yoktu.

Eski kutlamaların merkezi Kızıl Meydan’da ise ilginç bir olay yaşandı.

Elinde Rus Komünist Parti bayrağı ile Kızıl Meydan’a giren ve yürüyüşüne devam etmek isteyen kişiye polis müdahale etti.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı