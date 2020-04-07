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Konya’da tır şoförü dehşeti! 3 kişi öldürdü, teslim oldu
Konya'da kamyon servisinde çalışan kişiyle başka bir iş yerinin iki sahibini silahla öldüren tır şoförü polise teslim oldu.
Alınan bilgilere göre Konya merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bir kamyon bakım servisine giden tır şoförü Yusuf Ö. (33), iddiaya göre, aralarında uyuşturucu meselesi nedeniyle husumet bulunan depo sorumlusu Halil İbrahim Uzun’u (33) silahla başından vurarak kaçtı.
İbrahim Uzun olay yerinde hayatını kaybederken saldırıdan sonra merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi’ndeki bir iş yerine giden Yusuf Ö, burada iş yeri sahipleri Yaşar Baki Uzun ile Mehmet Ali Şeflek’i de tabancayla yaraladı.
Polise giden Yusuf Ö. 3 kişiyi vurduğunu söyleyerek teslim oldu.
Mehmet Ali Şeflek ve Yaşar Baki Uzun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Silahla öldürülen üç kişinin cesedi, Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.
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