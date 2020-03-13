Koronavirüs akciğerleri böyle yok ediyor!

Akciğer filmlerinde hava boşluklarının çoğunluğunun virüs nedeniyle dolduğu görülüyor. Taramalardaki beyaz lekelerin SARS ve MERS ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olduğu bildiriliyor.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneği (RSNA), yeni tip corona virüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentindeki salgının kaynağı olduğu düşünülen deniz ürünleri pazarında çalışan ve 44 yaşında virüs nedeniyle hayatını kaybeden bir adamın röntgen filmlerini kamuoyuyla paylaştı. Filmlerde corona virüsün akciğerleri nasıl tahrip ettiği çok net bir şekilde görülüyor.

X-ray ışını taramalarında corona virüsün etkilediği yerler beyaz olarak görülüyor. Uzmanlar, hastada virüsün akciğerlerdeki hava keseciklerini kısmen doldurduğunu ve akciğer nodüllerine sebep olduğunu belirtti. .Diğer taraftan aynı tip anormalliklerin SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) ve MERS (Ortadoğu Solunum Sendromu) vakalarında da görüldüğünü söylediler.

Farklı zamanlarda çekilen filmlerde ise akciğerlerde bulunan sıvının zaman içinde belirgin bir şekilde koronavirüs nedeniyle arttığı görülüyor.

Röntgenleri paylaşılan adamın yaklaşık iki hafta boyunca ateş ve öksürük belirtileri göstermesinin ardından 25 Aralık 2019’da hastaneye kaldırıldığı bir hafta sonra ise hayatını kaybettiği açıklandı.