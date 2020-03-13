Koronavirüs algoritması yayınlandı: AIDS ve sıtma ilaçları kullanılacak

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre birinci basamak sağlık kuruluşlarına (aile sağlığı merkezleri) ateş veya solunum yolu enfeksiyonu bulguları ile başvuran kişi, tıbbi maske takılarak diğer hastalardan ayrı muayene alanına alınacak.

Bu kişinin son 14 gün içerisinde hızlı vaka artışının yaşandığı ülkelerde bulunma veya Covid-19 tanısı almış bir kişiyle temas öyküsü olması halinde, hastanın durumu sağlık müdürlüğüne bildirilecek. Hasta ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşuna (devlet hastaneleri ve üniversite eğitim hastaneleri) sevk edilecek.

İkinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında ise Covid-19 tanısına uyan bir vaka ile karşılaşılması durumunda bu kişi izole edilecek. Hastadan alınan örnek negatif çıkarsa, hastaya alternatif tanıya yönelik tedavi verilecek.

48 saat tedaviye rağmen semptomlarda düzelme yoksa hastadan ikinci defa örnek alınacak. Pozitif çıkarsa Covid-19 tanısı ile güncel literatürdeki ve Covid-19 rehberindeki bilgiler ışığında uygun şekilde tedavi uygulanacak.

Erişkinler için hazırlanan algoritmada, halihazırda Covid-19 için güvenilirliği ve etkinliği kanıtlanmış spesifik bir antiviral tedavi bulunmadığı kaydedilen algoritmada Çin olmak üzere farklı ülkelerden, hastalık tablosuna ve hastalığın şiddetine göre çeşitli antiviral tedavilerin kullanıldığı çalışmalar yayımlandığı belirtildi.

Bu tedavilerden lopinavir/ritonavir (HIV ve AIDS’de kullanılan ilaçlar) kombinasyonu ve hidroksiklorokinin (sıtma tedavisinde kullanılan ilaç) Türkiye’de ruhsatlı olduğu belirtildi. Vakalarda bu ilaçların kullanılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

İyileşen hastaların taburcu edilmesi için en az 24 saat arayla alınan iki solunum yolu örneğinin negatif sonuçlanması beklenecek.