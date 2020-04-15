Koronavirüs aşısı için 2 dev güçlerini birleştirdi

İngiliz GSK ve Fransız Sanofi şirketleri Covid-19’un yayılmasını durdurmak için bir aşı oluşturmaya çalışmak üzere güçlerini birleştirme kararı aldı.

Sanofi, rekombinant DNA teknolojisine dayanan S-protein COVID-19 antijenine katkıda bulunacak. Bu teknoloji, virüsün yüzeyinde bulunan proteinlerle tam bir genetik eşleşme sağladı ve bu antijeni kodlayan DNA dizisi, Sanofi’nin lisanslı rekombinant influenza ürününün temeli olan bakulovirüs ekspresyon platformunun DNA’sında birleştirildi.



GSK ise kanıtlanmış pandemik adjuvan teknolojisine katkıda bulunacak. Bir adjuvanın kullanımı pandemik bir durumda özellikle önemli olabilir, çünkü doz başına gereken aşı proteini miktarını azaltabilir, daha fazla aşı dozunun üretilmesine izin verebilir ve bu nedenle daha fazla insanın korunmasına katkıda bulunabilir.

‘Hiçbir şirket tek başına üstesinden gelemez”



Sanofi İcra Kurulu Başkanı Paul Hudson dünyada eşi görülmemiş sağlık krizi yaşandığını ve hiçbir şirketin bunun üstesinden tek başına gelemeyeceğini belirterek “Bu yüzden Sanofi, bu virüsü durdurmaya yardımcı olacak yeterli miktarda aşı oluşturmak ve tedarik etmek amacıyla uzmanlığını ve kaynaklarını GSK gibi akranlarımızla tamamlamaya devam ediyor. Bu işbirliği dünyanın en büyük aşı şirketlerinden ikisini bir araya getiriyor” dedi.

GSK Genel Müdürü Emma Walmsley ise “Bilimsel uzmanlığımızı, teknolojilerimizi ve yeteneklerimizi birleştirerek, Covid-19’dan mümkün olduğunca çok insanı korumak için bir aşı geliştirme çabasının hızlanmasına yardımcı olabileceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Koronavirüs aşısı 18 ayda hazır olabilir mi?

Protein bazlı bir antijenin bir adjuvan ile kombinasyonu günümüzde mevcut birçok aşıda da kullanılıyor. Bu yöntemde bağışıklık tepkisini artırmak için bazı aşılara bir adjuvan ekleniyor ve enfeksiyonlara karşı tek başına kullanılan aşıdan daha güçlü ve uzun süreli bir bağışıklık oluşturabiliyor.

Şirketler, 2020 yılının ikinci yarısında faz I klinik denemelerini başlatmayı planlıyor ve başarılı olması halinde, yasal düzenlemelere bağlı olarak, 2021’in ikinci yarısına kadar erişilebilirlik için gereken gelişimi tamamlamayı hedefliyor.

GSK genel müdürü Emma Walmsley BBC’ye yaptığı açıklamada ise aşıların geliştirilmesi, test edilmesi ve piyasaya sürülmesinin genellikle 10 yılı alabilen bir süreç olduğunu belirterek “Koronavirüs aşısı için bu süreyi 18 aya indirmeye çalışıyoruz. Bu aşı gelişimi için normalden çok çok hızlı bir süre” ifadelerini kullandı.

GSK ayrıca, İngiltere’nin Nisan sonuna kadar 100 bin test yapma hedefine ulaşmasına yardımcı olmak için ülkenin bir başka ilaç devi AstraZeneca ile de işbirliğine gidiyor.

GSK ayrıca, aşı programından elde edilen kârı gelecekteki virüs tehditlerine yönelik araştırma ve geliştirmeye yönlendireceğini duyurdu.