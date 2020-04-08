Koronavirüs aşısı için Mayıs ayı ümidi
Rusya'da geliştirilen koronavirüs aşısı için insan denemelerine mayıs ayında da başlanabileceği bildirildi.
Rusya’da yeni tip koronavirüs tedavisi için geliştirilen yerli aşıların insanlar üzerindeki testlerine haziran ayında başlanmasının planlandığı ancak Sağlık Bakanlığı’ndan izin alınması halinde bu tarihin mayısa çekilebileceği belirtildi.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki ‘Vektör’ Devlet Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le video konferans yöntemiyle yaptığı toplantıda, koronavirüs aşılarının klinik araştırmalarına haziran sonunda başlamayı planladıklarını ancak bu tarihi mayısa çekebileceklerini söyledi.
Üç aşının birincil klinik testlerine 180 gönüllü üzerinde 29 Haziran’dan itibaren başlamayı önerdiklerini kaydeden Maksutov, Sağlık Bakanlığı’nın izin vermesi halinde bu testlere mayıs ayında başlayabileceklerinin altını çizdi.
Çok sayıda Rusya vatandaşının koronavirüs aşısının kendi üzerinde test edilmesine hazır olduğuna vurgu yapan Maksutov, “Gönüllü grubu halihazırda seçildi. Üstelik başvuranların sayısı, bu araştırmanın yapılması için gereken asgari sayının çok üzerinde. Şu anda 300’den fazla başvuru almış durumdayız” dedi.
Maksutov, ABD’nin koronavirüs pandemisi koşullarında kabul edilemez olduğunu düşünerek klinik araştırma öncesi aşamaları atlayarak insanlar üzerinde aşı test etmeye başladığına da dikkat çekti.
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