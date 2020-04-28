Koronavirüs aşısı yarışında şirketleri neler bekliyor

İlaç şirketleri, son hızda bir koronavirüs aşısı geliştirmek için yarışıyor, ancak klinik denemeler, üretim kapasitesi ve hükümet onayı gibi birçok zorluklarla karşılaşıyorlar.

Dünya, koronavirüsün neden olduğu hastalık olan COVID-19’u önlemek için umutlarını bir aşıya bağlamış durumda. Halk sağlığı uzmanları, bir aşı başarıyla dağıtılana kadar, küresel ekonomiyi harap eden sosyal mesafe kısıtlamalarını tamamen kaldırmanın zor olacağını söylüyor.

Normalde, aşıların gelişmesi genellikle beş ila 10 yıl sürer. Bazı aşı adaylarının sınırlı insan denemeleri sürüyor ve uzmanlar iyimser olmak için bir neden olduğunu söylüyor.

Ancak uzmanlar tarafından vurgulanan 12-18 aylık zaman çizelgesinin uzatılması gerekebileceği konusunda da uyarıyorlar.

Dünyada en hızlı üretilen aşı kabakulak aşısı

Uzmanlar özellikle şunu hatırlatıyor. Şimdiye kadar en hızlı onaylanmış aşı olarak kabul edilen kabakulak aşısı ilk geliştirme aşamasından 1967’de lisanslanmasına kadar 4 yıl yıla ihtiyaç duydu.

Muhtemelen bir koronavirüs aşısının önündeki en büyük engel, titiz klinik deneme aşaması. 70’ten fazla ilaç şirketi potansiyel bir aşı üzerinde çalışıyor ve çoğunluğun bu süreçte bunu yapması pek mümkün değil.

Bazı firmalar, aşı yarışmacılarını her zamankinden daha hızlı geliştirmek için RNA veya DNA dizilimini kullanmalarına izin veren yeni teknoloji ile insan denemeleri başlattı. Ancak, bu teknolojinin kanıtlanmadığı da vurgulanıyor.

Sadece ABD’de 100 milyon doz koronavirüs aşısı gerekiyor

Potansiyel bir COVID-19 aşısının ilk klinik denemesini Mart ayı ortasında başlatan Moderna, Bloomberg Businessweek’e ayda milyonlarca doz aşı üretme yeteneğine sahip olduğunu açıkladı. Georgetown Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde profesör Jesse Goodman, ancak en az yüz milyon dozun, tüm ABD’de hastalığı önlemek için gerekli olacağını söyledi.

Gıda ve İlaç İdaresi’nde 15 yıldan fazla zaman geçiren ve hizmet veren Goodman, “Zorluk şu ki, bu yeni teknolojilerin bazıları henüz onaylanmış aşılara dönüştürülmedi ve endüstriyel ölçekte üretilmiyorlar” dedi.

Bir aşı hızla geliştirilse bile, yaygın insan kullanımı için güvenli olduğundan emin olmak için kapsamlı testler yapılması gerekecek.

Houston’daki Baylor Tıp Fakültesi Ulusal Tropikal Tıp Okulu dekanı Peter Hotez, en iyimser zaman çizelgesinde bile, güvenlik ve etkinliği değerlendirme adımlarında acele edilemeyeceğini belirterek “Aşının gerçekten işe yaradığını göstermek için zamana ihtiyacınız olacak. Bir de güvenli olup olmadığı konusu var. Bunları hızlandırmak zor” diye konuştu.

Şirketler, yoğunlaştırıcı denemelerle, aynı anda birden fazla deneme yaparak veya hatta insanları virüsle enfekte ederek bir aşının gelişimini hızlandırmak istiyor.

Potansiyel bir aşı adayı üzerinde çalışan bir ekibin parçası olan Hotez, klinik araştırma sürecinde bir darboğaz öngördü.

Hotez, “Sorun aşı yapmak değil. Sorun, aşının işe yaradığını ve güvenli olduğunu göstermek için zamana ihtiyaç duymanızdır” diyor.

Bir aşı bitiş çizgisine yaklaşırsa, ABD Federal Hükümeti üzerinde hızlı bir şekilde onaylanması için büyük bir baskı olması bekleniyor.

Goodman, şirketlerin en az yüzde 80 etkili bir aşı üretmelerini umduğunu söyleyip grip aşısının etkinliğinin yüzde 40 ile 60 arasında oludğunu hatırlatıyor.

Kaynak: The Hill

Çeviri: NationalTurk