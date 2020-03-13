Koronavirüs aşısını İsrail bulursa İran ne yapacak? Dini liderden açıklama

İki düşman ülke İsrail ve İran, koronavirüs krizinde yakınlaşabilir mi? COVID-19 salgını İran İslam Cumhuriyeti’ne derin zararlar vermeye devam ederken İran gazetesi Hamdeli’ye demeç veren dini lider Shirazi, “Siyonistler ve İsrail’den alım satıma izin verilmiyor. Ancak bir alternatifi yoksa İsrail’den aşı alınabilir” dedi.

İran, yüz maskeleri, test kitleri, cerrahi önlükler ve diğer tıbbi malzemelere ihtiyacı olduğunu açıklamış, Dünya Sağlık Örgütü de kısa bir süre önce, 100 binden fazla kişiyi test edebilen 1100 test kiti de dahil olmak üzere İran’a tıbbi yardım göndermişti.

İran Sağlık Bakanlığı hayatını kaybedenlerin sayısının 85 kişi artarak 514’e yükseldiğini açıkladı.

Ancak uzmanlar gerçek rakamların hükümetin bildirdiklerinden çok daha yüksek olduğuna inanıyor.

The New York Times’a göre, koronavirüs İran’ı vurduktan kısa bir süre sonra, hükümet tüm kayıpları karşılamak için Kum şehrinde toplu mezarlar kazmaya başladı.

Devrim Muhafızları lideri Hossein Salami gibi isimler ise ABD’nin virüsü yarattığı şeklindeki komplo teorisini dillendirmeye devam ediyor.