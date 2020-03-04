Koronavirüsün hiç görülmediği 7 muhteşem tatil ülkesi

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu virüs görülmeyen ülkeler arasında Küba, Maldivler, Seyşeller, Arjantin, Şili, Peru, Mauritius, Madagaskar da var. Bu ülkelerin bir çoğu virüsün yaygın olarak görüldüğü Çin, Güney Kore, İtalya gibi ülkelerin vatandaşlarına kapılarını kapatmış durumda. Sıcak iklimleriyle de dikkat çeken bu tatil ülkeleri koronavirüsten kaçmak isteyen tatil severlerin adeta akınına uğruyor.

İşte Koronavirüsün görülmediği tatil ülkeleri

Virüsün ulaşmadığı ülkelerden biri olan Küba, aksine geliştirdiği ilaçlarla başta Çin olmak üzere tüm dünyanın yardımına ilk koşan ülke durumunda. Fidel Castro, Che Guevara ve arkadaşlarının devriminden sonra yoğun ABD ambargosu nedeniyle ekonomisini turizmle ayakta tutan Küba’da başkent Havana başta olmak üzere gezilecek ve muhteşem anlar geçirilecek birçok bölge bulunuyor. Renkli evleri, sıcak kanlı insanları, farklı kültürü ve atmosferi ile hayatınızda yapabileceğiniz en farklı deneyimlerden biri de Küba turu olacaktır. UNESCO’ya göre dünyada en çok görülmek istenen ülkelerin başında gelen Küba’da şarkı söyleyen, dans eden insanlarla ve eski model klasik arabalarla sıkça karşılaşabilirsiniz.

Trinidad, Santo Domingo, Pinar del Rio, Cienfuegos, Varadero, Havana ve Santa Clara Küba’nın turizm bölgeleri.

Hint Okyanusunda yaklaşık bin 200 adadan oluşan Maldivler, dünyanın en çok rağbet gören turizm cennetlerinden biri. Özellikle balayı çiftleri tarafından tercih edilen Maldivler’de turizm adacıklar üzerine kurulmuş büyüleyici oteller tarafından organize ediliyor. Hindistan’ın 750 kilometre güneybatısında tropik iklime sahip Maldivler’in en önemli gelir kaynağı turizm ve balıkçılık. Maldivler, çok çeşitli ve bol miktarda deniz canlısına, flora ve faunaya sahip binden fazla harikulade mercan adasına evsahipliği yapan şirin bir adalar topluluğu.

Yıl boyunca okyanus suyunun sıcaklığı ortalama 25 derece olduğu için Maldivler yılın her zamanı tercih sebebi.

Bembeyaz kumlar ve turkuaz rengi deniziyle dünyanın en güzel cennet köşelerinden biri olan Maldivler’de hayatınız boyunca unutamayacağınız bir deneyim yaşayacaksınız.

Türk vatandaşlarının vizesiz olarak seyahat edebileceği ülkeler arasında yer alan Arjantin, kültürü ve tarihiyle Latin Amerika’nın en çok ziyaret edilen ülkelerinden biri. And Dağları ile Atlas Okyanusu arasında uzanan ülkenin yaklaşık 5 bin kilometre sahil şeridi bulunuyor. Başkent Buenos Aires’in haricinde İguazu nehri ve şelalesi, Recoleta Mezarlığı, Malba, La Boca, La Plata Katedrali, Quebrada de Humahuaca, Barolo Sarayı, Perito Moreno Buzulu gibi sayısız gezilecek yer bulunuyor.

Tangonun anavatanı Arjantin’de keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik sizleri bekliyor.

Dünyaca ünlü beyaz kumlu plajları ile doğa harikası Mauritius da virüsten uzakta kalmayı başaran ülkeler arasında. Mauritius adasında muhteşem bir suda yüzmenin keyfini yaşayabilir, vahşi hayvanların arasında safari yapabilir, geleneksel dans showlarıyla muhteşem akşamlar geçirebilir ve hareketli gece hayatında sabahın ilk ışıklarına kadar dans edebilirsiniz.

Charles Baudelaire’nin şiirlerine Güneşin okşadığı kokular ülkesi olarak yansıttığı Mauritius Adası, güneybatı ucundaki doğal oluşum ile görenleri şaşkına çeviriyor. Havadan bakıldığında sualtında bir şelale varmış gibi görünen bölge aslında bir yanılsamadan ibaret. Kum ve alüvyonların taşınması sebebiyle meydana gelen oluşum Google’un Haritalar servisinde de görülebiliyor.

Şu an resmi olarak Fransa toprağı sayılan Reunion (Vanilya Adası) da Mauritius’a çok yakın konumda bir başka tatil cenneti.

Doğa severler için bir cennet olan dünyanın dördüncü en büyük adası Madagaskar, birçok hayvanın dünyadaki tek yaşam alanı. Vahşi manzaraları, yerel kültürü ve renkli plajları ile Madagaskar Adası size unutulmaz bir gezi deneyimi sunuyor. Dünyanın en izole, el değmemiş coğrafyasına sahip Madagaskar’da vahşi yaşam, yerel halk ve manzaraların daha önce gördüğünüz hiçbir yere benzemediğini fark edeceksiniz.

Arjantin’in batısındaki Şili, And Dağları ile Büyük Okyanus arasında uzanan muhteşem bir kıyı ülkesi. Muhteşem doğası, unutulmaz manzaraları, çılgın eğlencelerin yaşandığı gece hayatı ve elbette binlerce yıllık tarihiyle Şili, dünya turizminin önemli ülkeleri arasında yer alıyor. ülke nüfusunun önemli bir bölümüne ev sahipliği yapan başkent Santiago tarihi binaları, doğal güzellikleri, müze ve katedralleriyle tarihi bir metropol durumunda. Ülkenin kuzeyindeki Atacama Çölü ise maceraseverlerin uğrak yeri. Bu çöl dünyanın en kurak ve sıcak çöllerinden biri olarak biliniyor. 105 bin kilometrekarelik bu devasa çöl Aymara, Chinchorro ve Diaguita gibi sayısız kavme ev sahipliği yapıyor. Latin Amerika’nın en eski ve kapsamlı müzelerinden biri olan Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA Güzel Sanatlar Müzesi), sanat aşığı gezginlerin vazgeçilmez adreslerinden. Şili de Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler arasında.

Plajları, yemyeşil ormanları, muhteşem doğası ile Seyşeller Hint Okyanusunda bir Afrika ülkesi. 115 adadan oluşan ülkenin en büyük adası olan Mahe üzerine kurulu olan Victoria ülkenin başkenti ve turizm açısından en gelişmiş şehri. Başkent Victoria’nın dışında Anse Volbert ve Anse Lazio gibi ünlü plajların bulunduğu, Praslin Milli Parkı’yla da birçok ziyaretçi ağırlayan Praslin adası ülkenin gözdelerinden. Veuve Koruma Alanı ile ünlenen La Digue, Kaplumbağa ve lagünüyle ziyaretçilerini ağırlayan Aldabra da Seyşeller’in en çok ziyaret edilen yerlerinden.

Son yılların en gözde balayı adalarından olan Hint Okyanusundaki turistik adalar kümesi Seyşeller, doğasının bozulmaması için büyük otel yatırımlarını durdurma yönünde aldığı kararı uygulamaya devam ediyor.