Nisan ayının sonuna yaklaşılırken Türkiye genelinde havalar da yavaş yavaş ısınıyor. Bu yüzden insanların akıllarına havaların ısınmasıyla sivri sinek ve kara sineklerin çoğalması ve bu durumun koronavirüs salgınındaki etkisi geliyor.

Uzmanlara göre “koronavirüs sineklerden bulaşır mı?” sorusunun yanıtı basit: Bulaşmaz.

Koronavirüs sineklerden bulaşmıyor

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Eraksoy virüslerin sineklerden bulaşıp bulaşmayacağı ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

“Koronavirüs, bir sineğin bedenine girip o yapının içinde canlılığını koruyamıyor. Diyelim ki virüs sinek türlerinde tutunuyor. Hastalık kanla geçmiyor. Virüsün tutunduğu yer solunum sistemi. Zaten virüsün kana geçmesi halinde, hasta yoğun bakımda çok ağır tabloya bürünürken, yaşam savaşı vermeye başlıyor. Bir sineğin, hasta bir kişinin kanını emdikten sonra bir başka kişiyi emmesi sırasında bulaşma riski de söz konusu değil. HIV veya hepatit gibi kan yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda bile sineklerin kanından insanlar enfekte olmuyor. Covid-19, kan yoluyla bulaşmıyor. Sinek hastanın burunundan boğazına inecek, sonra çıkıp başka bir insanın burun deliklerinden girecek. Ancak böyle bulaşma riski olabilir ama bu olasılık sıfır. “Kovid-19’da kullanılan sıtma ilacı, parazitler için üretilen bir ürün. Parazitler, Kovid-19 virüsünden daha büyük canlılar. Sıtma ilacı gidip virüsü öldürmüyor. Virüsü yenen vücudumuzun kendisi, bağışıklığımız. Söz konusu ilaçlar savunma hücrelerini uyararak adeta ‘Git virüsü öldür’ diye mesaj yollayan bir mekanizmayı devreye sokuyor.”