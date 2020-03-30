Koronavirüs ülke çapında nasıl yayıldı? Soylu’dan itiraf
Türkiye'de koronavirüs salgını karşısında önlemlerin geç alındığı tartışmaları devam ederken İçişleri Bakanı Soylu'dan itiraf gibi açıklama geldi.
Bakan Süleyman Soylu, Türkiye’de koronavirüs salgını etkisini artırmaya devam ederken, salgının İstanbul’dan taşra bölgelere doğru ilerlediğini söyledi.
Soylu, şehirlerarası seyahatlerin salgının yayılmasının temel sebebi olduğunu belirterek, “Başlangıçta yurtdışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” ifadelerini kullandı.
Yeni Şafak Gazetesi yazarı Mehmet Acet, Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi köşesinde şöyle anlattı:
“İller arası seyahatler, virüsün yayılmasının temel gerekçesini oluşturuyor.
Özellikle Türkiye’nin her yerinden nüfus barındıran İstanbul’dan taşraya gidenler.
İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul üzerinde konuşurken, “Başlangıçta yurtdışından gelenler tehlike oluşturuyordu. Devamında İstanbul’dan taşraya gidenler virüsü yaymaya başladı” dedi.
Sonra da İstanbullulara çağrı yaptı.
“Lütfen İstanbul’dan ayrılmayın, bir yere gitmeyin, olduğunuz yerde kalın!”
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