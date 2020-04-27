“Koronavirüse karşı verdiğimiz savaşı kazandık”

Salgına karşı başarılı bir mücadele veren Yeni Zelanda’da Başbakan Jacinda Ardern, virüsün bulaşma hızını başarıyla sınırladıklarını, dolayısıyla karantina tedbirlerinin aşamalı olarak gevşetileceğini açıkladı.

Hükümetin günlük basın toplantısında konuşan Ardern, şimdiye kadar düşünülen en kötü senaryolardan kaçınmayı başardıklarını ve artık geride kalan son vakaları takip edeceklerini söyledi.

Ardern, “Bu savaşı kazandık. Ama bu şekilde tutmak istiyorsak uyanık olmalıyız” dedi.

Böylece salgın alarmını dördüncü seviyeye çıkaran ülkede aşamalı olarak ‘gevşeme’ adımları atılacak. Bu kapsamda bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ikincil derecedeki işyerleri, sağlık merkezleri açılacak ve eğitim de başlayacak.

Ancak katı sosyal mesafe kuralları devam edecek ve özellikle risk gurubunda bulunan pek çok kişinin evlerinde kalması istenecek.

Salgın alarmı iki hafta için üçüncü seviyeye geri çekilecek, durumun iyi devam etmesi halinde ikinci seviyeye indirilecek.

Jacinda Ardern, “Ekonomiyi açıyoruz, insanların sosyal hayatlarını değil. Eğer elbirliğiyle çalışmaya devam edersek bunu aşabiliriz. Başarılı olmak için virüsün son birkaç vakasını da takip etmeliyiz. Bu da samanlıkta iğne aramaya benziyor” diye konuştu.

Son günlerde vaka sayılarının tek haneli rakamlarda seyrettiği ülkede bugün sadece beş yeni vaka tespit edildi.

Salgına karşı önlem almak adına ilk harekete geçen ülkelerden biri olan Yeni Zelanda’da 25 Mart’tan bu yana zorunlu haller dışında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu.