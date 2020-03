Koronavirüse karşı yarım günde 170 bin gönüllü toplandı

İngiltere’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 87 artarak 422’ye çıkarken, İngiliz hükümeti Londra’daki bir fuar merkezini geçici hastaneye dönüştürme kararı aldı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, Ulusal Sağlık Hizmetlerine (NHS) destek sağlamada 250 bin sağlıklı gönüllü aradıklarını, bu kişilerin yardıma ihtiyacı olanlara yardım edeceğini söyledi.

Salgınla mücadelede hastanelerin kapasitelerinin aşılmamasının önemine dikkati çeken Hancock, “Londra’daki Excel Fuar Merkezi’nde NHS Nightingale Hastanesi adıyla geçici bir hastane açacağız. NHS Nightingale Hastanesi, her biri 2 bin yatak kapasiteli 2 ayrı bölümden oluşacak.” dedi.

Hancock, hastaneye Ulusal Sağlık Hizmetlerinin yanı sıra ordunun da destek vereceğini ifade etti.

İngiltere basını Bakan Hancock’un yaptığı çağrıya kamuoyundan yanıt geldiğini yazdı. Şimdiye kadar 170 bin kişinin gönüllü olmak için başvuruda bulunduğu belirtildi.

Öte yandan ülkede 11 bin 788 bin emekli ya da istifa etmiş doktor veya eski sağlık çalışanının hükümetin göreve geri dönme çağrısına olumlu yanıt verdiği duyuruldu.

