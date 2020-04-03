Koronavirüsten ölenler şehit sevaplarının bir kısmını kazanırmış!

Müslümanların hastalığının günahlarına kefaret olduğunu iddia eden Nihat Hatipoğlu “Günahlarının affına vesiledir, sıhhati bir nimettir” ifadelerini kullandı.
Hatipoğlu’nun yazısından ilgili bölüm şöyle;
“Müslümanın hastalığı günahlarına kefarettir. Günahlarının affına vesiledir. Sıhhati bir nimettir.
Allah’ın lütfudur. Müslümanın ani ölümü bir hediyedir. Sıkıntı çekmediği için hastalanarak, çekerek vefatı ise tövbeye vesiledir. Bulaşıcı hastalık gibi bir halle vefat ederse şehitlerin sevaplarından bir kısmını kazanır.
Göçükte ölen, yanarak ölen, boğularak ölen, doğum yaparken ölen şehittir.
Şehitlerin nimetlerinden yararlanır.
Kısaca müminin her hali güzeldir.
İnanıyorsa. Kalbi mutmain ise, akıbeti ne olursa olsun o, Rabbine teslim olmuştur. Teslim olmayanlar ne yapabilir ki! Bütün kainat Allah’a isyan etse ne olur! Ne yapabilirler?
Boş, avuntudan başka.”
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