Koronavirüsü için yılan ve yarasalardan sonra pangolin iddiası!

Çin’i etkisi altına alan yeni tip koronavirüsünün şimdiye kadar yılan ve yarasalardan insanlara bulaştığı yönündeki iddialara başka bir hayvan daha eklendi: Pangolin… Yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüsü insanlara pangolinlerden geçmiş olabilir.

Şimdiye kadar 630 kişinin ölümüne neden olan ve birçok ülkeye de sıçrayan koronavirüs için yapılan bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin’e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Güney Çin Tarım Üniversitesi’nden bilim insanları, ölümcül salgına pangolinlerin (pullu karıncayiyen) sebep vermiş olabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, pullarla kaplı tek memeli olan pangolinlerin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı (ara konak) olabileceğini duyurdu.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua, bilim insanlarının, pangolinler üzerinde bulunan virüslerin genom dizilerinin koronavirüs hastalarındakilerle yüzde 99 aynı olduğunu keşfettiklerini bildirdi.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) pangolinleri dünya üzerinde yasadışı yollarla ticareti en çok yapılan hayvan olarak tanımlıyor. Son on sene içerisinde bir milyonun üzerinde hayvanın kaçak av pazarında öldürüldüğü düşünülüyor.

Pangolin pulları geleneksel tıpta kullanılıyor

Çin’de canlı çam kozalakları olarak da nitelenen pangolinlerin pulları Çin ve Vietnam’da geleneksel tıp için kullanılıyor. Pangolin eti de karaborsada alıcı buluyor. 2017’de Çin’de 1 kilo pangolin pulunun karaborsada 5 bin yuan yani 700 dolara alıcı bulduğu belirtilmişti.

Pangolinlerin Asya ve Afrika’da dörder olmak üzere sekiz türü bulunuyor.