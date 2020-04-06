AvrupaGündemManşetYaşam

Koronavirüsü yenen en yaşlı kişi

İtalya'da 104 yaşındaki bir kadın Covid-19'u yenerek bu hastalığı atlatan dünyadaki en yaşlı insan oldu.

NationalTurk 06/04/2020
0 111

1918’de İspanyol gribini yenen 104 yaşındaki Ada Zanusso isimli kadın 17 Mart’ta İtalya’nın kuzeyindeki Lessona bölgesinde hastalığa yakalanmıştı.

20 kişiyle birlikte kaldığı huzurevinde virüsü kapan Zanusso kusma, ateş ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler yaşadıktan sonra kaldırıldığı hastanede test sonucu pozitif vaka olarak kaydedilmişti.

Doktoru Carla Furno Marchese, Zanusso’nun virüsle mücadele ettikten sonra iyileştiğini doğrulayarak “Bu süreçte zekası hiç eksilmedi. İyileşmesi, bu zor günlerde ona bakan herkesi çok mutlu etti” dedi.

Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Son Dakika Haberleri
Kapalı