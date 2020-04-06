Koronavirüsü yenen en yaşlı kişi

1918’de İspanyol gribini yenen 104 yaşındaki Ada Zanusso isimli kadın 17 Mart’ta İtalya’nın kuzeyindeki Lessona bölgesinde hastalığa yakalanmıştı.

20 kişiyle birlikte kaldığı huzurevinde virüsü kapan Zanusso kusma, ateş ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler yaşadıktan sonra kaldırıldığı hastanede test sonucu pozitif vaka olarak kaydedilmişti.

Doktoru Carla Furno Marchese, Zanusso’nun virüsle mücadele ettikten sonra iyileştiğini doğrulayarak “Bu süreçte zekası hiç eksilmedi. İyileşmesi, bu zor günlerde ona bakan herkesi çok mutlu etti” dedi.