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Koşu yapmak da artık yasak!
Fransa'nın başkenti Paris'te insanların tek başlarına bile olsa gündüz koşu yapmaları yasaklandı.
Paris yetkilileri, insanlar arasındaki teması azaltmak ve virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gündüz koşularını yasakladı.
Fransa’daki karantina kuralları uyarınca koşuya çıkmaya izin veriliyordu. Ancak başkent Paris’te doktorlar çok fazla insanın gündüz saatlerinde dışarı çıkmasından ve doğru mesafeyi ayarlayamamalarından korkuyorlar.
Yetkililer ayrıca bazı insanların günlük egzersizlerini yaptıklarını iddia ederek dışarı çıkıp başka işlerle meşgul olduklarını tespit etti. Bu yüzden sabah 10 ile akşam yedi arasında koşu yapılması yasaklandı.
Paris geçen hafta koronavirüs vakalarında bir artış gördü, henüz dalganın zirveye ulaştığına dair bir işaret yok.
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