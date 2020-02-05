Kötü kedi yeni yuvasına kavuştu

ABD’nin North Carolina eyaletindeki bir hayvan barınağının Facebook’ta sahiplendirmek için ilan verdiği ‘dünyanın en kötü kedisi’ Perdita, çok sayıda başvurunun ardından nihayet bir yuva buldu.

Mitchell County Animal Rescue adlı hayvan sahiplendirme kurumunun Facebook’ta sahiplendirmek için ilan verdiği, asık suratlı fotoğraflarıyla viral olan Perdita, yuvasına kavuştu.

Gelen 175’ten fazla başvurunun ardından ‘dünyanın en kötü kedisi’ olarak nam salan Perdita için Tennessee eyaletinden Joe ve Betty çifti uygun bulundu.

Facebook’ta yapılan yeni duyuruya göre, ‘suratının asık olmasının nedeninin ismi olması ihtimaline’ karşın çift, Perdita’nın adını Noel olarak değiştirdi.

Kedinin sahiplendirildiğine dair fotoğraf kabininde çekim yapılmasına da izin vermeyip homurdanarak bulundukları odadan çıktığı da belirtildi.

​İlanda Perdita’nın sevdiği şeyler, ‘Bir daha asla mutlu hissetmemenizi sağlayacak şekilde ruhunuzun derinliklerine bakmak, Kedi Tırmalaması Ateşi adlı şarkı, Hayvan Mezarlığı filmi, atlayarak korkutma (uzmanlık alanı), karanlık köşelerde gizlenme, yaşadığı yerin kraliçesi olmak, barınaktakileri hasta olduğu şeklinde kandırmak (veteriner de onun sadece bir pislik olduğunu onaylıyor)’ olarak sıralanmıştı.