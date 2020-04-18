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Kraliçenin 68 yıllık saltanatında bir ilk

Britanya'da Kraliçe Elizabeth'in 94. doğum gününde bir etkinlik daha iptal edildi.

NationalTurk 18/04/2020
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Kraliçe Elizabeth’in 21 Nisan’daki 94. yaş günününde koronavirüs salgını sırasında uygun olmadığı düşünülen top atışı yapılmayacak.

Kraliçe’nin 68 yıllık saltanatında ilk kez top atışının yapılmayacağı bildirildi.

Kraliyet ailesinin doğum gününün özel olarak kutlayacağı, sosyal medyadan ise sade bir mesaj atılacağı öğrenildi.

Haziran ayında, doğum gününün halka açık bir kutlaması olan Renk Birliği daha önce iptal edilmişti.

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