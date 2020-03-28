EkonomiGündemManşetSon Dakika
Kredi kartı faizleri de nihayet düşürüldü
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kredi kartlarındaki azami faiz oranlarını düşürdü.
Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre;
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.25, (önceki yüzde 1.40)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1.00 (önceki yüzde 1.12)
Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.55 (önceki yüzde 1.70)
Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 1.30 (önceki yüzde 1.42) oldu.
Karar 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Tüm tren seferleri durduruldu
- Rusya bağışıklık kazananları belirlemeye başlıyor
- Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni tedbirleri açıkladı
- Sıcak hava umudunu Rus bakan da doğruladı
- Süleyman Soylu: Valilerimiz yasakları hafta içi de uygulayabilir
- Son Dakika! 2069 yeni vaka!
- Sıcak hava ve nem umudu! 3 farklı kaynaktan sevindirici haberler
- Eski AKP il başkanı virüsü yendi
- Maldivler’de 9 kişi iyileşti, kalan 5 vakadan sadece biri yerli
- Virüs metal müziği de vurdu! Till Lindemann’ın durumu kritik