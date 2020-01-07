Kremlin duyurdu: Putin Şam’a gidip Esad’la görüştü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şam’ı ziyaret ederek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüştüğünü duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarınki Türkiye ziyareti öncesi Şam’a giderek Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la biraraya geldi.

Suriye temaslarıyla ilgili açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Vladimir Putin, havalimanından Rusya Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye grubunun karargâhına doğru yola çıktı, Şam’ın caddelerinden geçti” dedi.

“Karargahta Putin’i Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıladı” diye devam eden Peskov, “İki lider, askeri yetkililerin ülkenin çeşitli bölgelerindeki durumla ilgili raporlarını dinledi” bilgisini verdi.

Daha sonra Rusya ve Suriye heyetleri arasında ikili görüşmelere geçildiğini aktaran Peskov, şöyle konuştu:

“Putin, Esad ile yaptığı görüşme sırasında, Suriye’nin devlet kimliğinin ve toprak bütünlüğünün geri kazanılması yolunda büyük bir mesafenin kat edildiğinin güvenle söylenebileceğini belirtti. Putin ayrıca yeniden tesis edilen barışçı yaşamın belirtilerinin Şam caddelerinde açıkça görülebildiğini dile getirdi.”

Esad’ın Putin’e ziyaretinden dolayı teşekkür ettiğini belirten Peskov, şunları söyledi:

“Suriye Devlet Başkanı, Rusya’nın ve Rus askerlerin terörle mücadeleye ve Suriye’deki barışçı yaşamın yeniden tesisine yardımları için minnet duygularını ifade etti. Esad ayrıca Putin’in ve tüm Rus halkının Noel’ini içtenlikle kutladı.”

Kremlin Sözcüsü, Putin’in Suriye programının devamında birkaç tesisi ziyaret etme planı olduğunu sözlerine ekledi.

Bu, Putin’in 2017’de Lazkiye vilayetindeki Rus hava üssü Hmeymim’i ziyaretinden beri Suriye’ye yaptığı ilk seyahat.

Rusya’nın 2015’te hava güçlerini konuşlandırarak müdahil olması, 2011’de tetiklenen Suriye savaşının gidişatını değiştirmiş ve Esad yönetimini devirmek için savaşan cihatçılar için yenilginin başlangıcı olmuştu.

Putin’in yeni Suriye ziyareti, IŞİD ve Kaide kollarına karşı karada kazanılan zaferlerin mimarı olan İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak’ta Irak’ta ABD suikastına kurban gitmesinin ardından geldi.

Yarın da AK Parti Genel Başkanı, Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşecek olan Rusya liderinin Türkiye gündeminin başını Libya, Suriye, İran, Irak ve Rus doğalgazı boru hatları çekiyor.