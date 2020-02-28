Kremlin: Putin ve Erdoğan anlaştı

Kremlin’ın basın ofisinden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, “Her iki taraf da, Suriye’nin kuzey-batısındaki (İdlib) durumun normalleştirilmesi adına ek tedbirler alınması gerektiğinin altını çizdi” ifadeleri yer aldı.

Telefon görüşmesinde, İdlib’deki gerilimin dindirilmesi adına Rusya ve Türkiye’nin ‘ilgili kurumları arasındaki istişarelerin yoğunlaştırılması’na karar verildiği belirtildi.

Ayrıca Kremlin’in açıklamasına göre Rusya ve Türkiye liderlerinin ‘en yakın zamanda bir araya gelmeleri ihtimali üstünde çalışılması konusunda anlaşıldı.’

‘Türk askerler de dahil çok sayıda kişinin ölmesine sebep olan İdlib’deki gerilim nedeniyle ciddi anlamda endişe duyulduğunun,’ telefon görüşmesinde her iki lider tarafından da dile getirildiği kaydedildi.

Kremlin açıklamasına göre telefon görüşmesinde, Rusya ve Türkiye savunma bakanlıkları üstünden yapılan koordinasyonun verimini artırmanın önemli olduğu da kaydedildi.

Bunun yanında liderler, Rusya ve Türkiye arasında Suriye’ye ilişkin 2018 ve 2019’da imzalanmış olan anlaşmaların hayata geçirilme aşamalarını da ele aldı. Terörist gruplarla mücadelenin bir öncelik olduğu kaydedildi.

Kremlin ofisi, söz konusu telefon görüşmesinin Türkiye’nin inisiyatifi üstüne gerçekleştiğini de ekledi.

Putin ile Erdoğan’ın telefon görüşmesi, İdlib’de 33 Türk askerin ölmesine sebep olan bir saldırıyı izledi. Rus yetkililer, Suriye İdlib’de Suriye ordusunun vurduğu bu noktada Türk askerlerin bulunduğunun kendilerine iletilmediğini söylüyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, saldırı anında Türk askerlerinin terörist grupların üyeleri ile aynı noktada bulunduğu açıklamasını yapmıştı. Bunu, Türk askerlerin İdlib’de konuşlanmış olduğu noktaları Rusya’ya bildirdikleri yönündeki Türkiye Savunma Bakanlığı açıklaması takip etmişti.