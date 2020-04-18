Küba bir ilacı daha geliştirip Covid-19 hastalarında kullanmaya başladı
Küba, bağışıklık sistemi zayıf hastalarda kullanılan “Biomodulin T” adlı bağışıklık sistemi düzenleyiciyi geliştirerek Covid-19 tedavisinde kullanmaya başladı.
Ulusal BiyoHazırlık Merkezi’nde (BioCen) üretilen ilacın vücudun savunmasını artırdığı yönünde kanıtlanmış sonuçlar bulunuyor. Aynı şekilde, Covid-19 enfeksiyonu sırasında da bağışıklık sistemi hücrelerinin bir grubu olan T lenfositlerinin hastalıkla savaşmasını sağladığı yönünde bilimsel kanıtlar olduğu açıklandı.
Söz konusu ilaç, yaşlılarda, hastalığın bulaşma riski olan sağlık personelinde, Kovid-19 temasından şüphelenilenlerde ve bağışıklığı baskılanmış kişilerde önleyici olarak kullanılabiliyor.
Koronavirüsten korunma amaçlı kullanılabilir
Küba’da yayımlanan bir dijital gazete olan Guerrillero’nun aktardığına göre, bu ilacı doğru şekilde uygulamak, bağışıklığı zayıf gruplara ait kişilerin bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olacak, böylece enfekte olmamaları; olmaları durumunda ise virüse karşı tepkilerinin daha olumlu seyretmesi ve komplikasyonların daha az olması sağlanacaktır.
Söz konusu ilaç sığır timus ekstraktına dayanıyor ve bir kan ürünü değil. Bu ürün Küba’da yaşlılarda; tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonları, bağışıklık sistemi bozukluğu ve diyabet gibi hastalıklarda bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için uzun yıllardır kullanılıyor.
Kas içine veya direkt damardan enjekte edilen bu ilacın, neredeyse hiçbir yan etkisi bulunmuyor ve bu nedenle çok da güvenilir. Son çalışmalar, T lenfositleri gibi savunma hücrelerinin çoğalmasını arttırdığını ve antiviral aktiviteye sahip interferonlar üretmelerine yardımcı olduğunu gösteriyor.
Biomodulin T, 1994 yılından beri Küba’da tescilli bir ürün. İlk olarak Luis Díaz Soto Deniz Hastanesi’nde bir laboratuvar tarafından patentlenmiş olan ürün, 2008 yılından beri ise BioCen tarafından üretilmekte ve geliştirilmektedir.
Ivermectin de etkili olabilir
Küba Halk Sağlığı Bakanlığı Ulusal Epidemiyoloji direktörü Francisco Durán, bir basın toplantısında, Küba’da Covid-19’a karşı antiparazitik bir ilaç olan “Ivermectin” üzerinde çalışıldığını da duyurmuştu.
Durán, ilacın Covid-19 hastalarının tedavisinde olan etkinliğinin kanıtlanması durumunda Küba’nın bunu kullanmakta tereddüt etmeyeceğini söyledi.
İvermectin başlarda bit tedavisinde kullanılan bir ilaçken, daha sonra laboratuvar ortamında; dengue (sivrisineklerden bulaşan bir hastalık), influenza ve zika gibi hastalıklara karşı etkili olduğu gösterildi.
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