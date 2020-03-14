Küba ilaç endüstrisi: Onbinlerce ilacı hazır tutuyoruz, isteyen ülkelere de verebiliriz

Küba’da koronavirüs salgını ile başa çıkmak için öngörülen protokol, binlerce insanın tedavisi için hazır tutulan 22 Küba ürününü içeriyor.

BioCubaFarma Business Group başkanı Eduardo Martínez yaptığı açıklamada Küba ilaç endüstrisinin binlerce potansiyel COVID-19 hastasını tedavi etmeye hazır olduğunu belirterek “Küba’da üretilen 22 ilaç virüse karşı oluşturulan protokolün bir parçası. Elimizde yeterince ilaç var ve daha kötü durumlara karşı üretimi artırıyoruz. 22 ilaç arasında yer alan Interferon alfa 2B Çin’de çok başarılı sonuçlar verdi. Bu ilacımız hem Küba’da hem Çin’de ortak bir girişimle üretilen ilaçların amiral gemisi ürünü ve tıp uzmanları tarafından virüsle savaşma yeteneği kanıtlanmış bir ilaç. Stoklarımız ulusumuz için yeterli, hatta diğer ülkelere de tedarik etmek için kapasitemiz yeterli” diye konuştu.

Eduardo Martinez ayrıca ülkedeki tüm sağlık merkezlerine ve eczanelerine ilaçların dağıtımının tamamlandığını duyurdu.

Genetik Mühendislik ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) müdürü Eulogio Pimentel ise stoklarının yeterli olduğunu, 80 binden fazla insanın enfekte olduğu Çin’de meydana gelen salgına eşdeğer hazırlıklarının tamamlandığını bildirdi.

Pimentel, “Sadece Küba’daki olası talebi değil, aynı zamanda diğer ülkelerden aldığımız ve her geçen gün artan talepleri de karşılayabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.