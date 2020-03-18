Küba’nın sahip çıktığı İngiliz gemisi Mariel limanına yanaştı

Covid-19 hastaları da dahil olmak üzere tüm yolcuların uçaklarla İngiltere’ye dönmesi planlanıyor.

Turist gemisinin sahibi Fred Olsen Cruise Lines şirketi, tüm yolcuların Çarşamba akşamı 4 charter uçuşu ile İngiltere’ye gideceğini doğruladı.

Geçen Şubat ayından bu yana Karayipler’de mahsur kalan gemi Küba hükümetinin sahip çıkmasıyla Mariel Limanına yanaştı.

Yolcular, uçakla tahliye edilmek için önce Mariel’den otobüslerle başkent Havana’daki Jose Marti Havaalanına taşınacak.

Fred Olsen Cruise Lines, koronavirüs SARS CoV-2 veya grip benzeri semptomları olan yolcuların ayrı bir uçakla İngiltere’ye gideceğini açıkladı.

İngiliz bakandan Küba’ya teşekkür

Pazartesi günü Küba’nın kruvaziyer gemisine izin verme kararını açıklayan Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, bunun hasta insanların acil durumuna kayıtsız kalmama durumu olduğunu söylemişti.

Bu arada İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Küba hükümetine yolcu gemisinin yanaşmasına izin verdiği ve yolcularının ve mürettebatının ülkelerine geri gönderilmelerine yardımcı olduğu için teşekkür etti.