Küba 300 bin doz koronavirüs ilacını Çin’e gönderdi! İnterferon eksikliğini gideriyor

Çin resmi ajansı Xinhua’ya röportaj veren BioCubaFarma şirketi başkanı Eduardo Martinez, Küba biyoteknolojisinin önde gelen ürünü Interferon Alfa 2B Rekombinant’ın Çin’de koronavirüsle mücadelede kullanılan 30 ilaç arasında yer aldığını hatırlatarak Şimdiye kadar, bu Küba ilacının 150 binden fazla iki dozluk şişesinin Çin’e gönderildiğini söyledi.

Antiviral bir etkiye sahip olan ve hatta bazı kanser türlerinin tedavisinde de kullanılan ilaç, 2012 yılında Küba Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanlığı (CITMA) tarafından verilen Ulusal Teknolojik Yenilik Ödülü’nü aldı ve ertesi yıl Ulusal Sağlık Ödülü’nü kazandı.

İlacın başarısından ve Çin halkına yardım edebilmekten gurur duyduklarını belirten Martinez, koronavirüsün vücuttaki doğal interferon üretimini azalttığını ve Küba ilacının bu eksikliği değiştirebileceğini ve hastaların bağışıklık sistemini güçlendirebildiğini açıklıyor.

Küba ve Çin arasındaki 15 yılı aşkın süredir devam eden biyoteknolojik işbirliğini zamanın liderleri Fidel Castro ve Hu Jintao başlatmıştı.

Martinez, Çinli yetkililerin yeni koronavirüsle mücadelede yaptıkları çalışmaların daha yüksek bir ölüm oranını engellediğini belirterek “Alınan tedbirler ve çok büyük bir nüfusa sahip büyük bir ülke olan Çin’in örgütlenmesi olmasaydı, her şey daha kötü olurdu. Sağlık sektörü başta olmak üzere tüm konularda Küba her zaman Çin’in yanında. İşbirliğimizi daha da güçlendirebileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Bu arada Küba, dünya üzerinde COVID-19 vakasına rastlanmayan ülkeler arasında yer alıyor.