Küba ordusu sokakta!

Küba’da koronavirüs vakalarının büyük çoğunluğunun görüldüğü başkent Havana’da cadde ve sokakların dezenfekte edilmesi işlerine askerler de katkıda bulunuyor.

Küba Devrimci Silahlı Kuvvetler (FAR) mensubu askerler Covid-19 ile mücadelede hükümete ve sağlık bakanlığına yardım ediyor. Askerler akşam 6 ila 10 arasında klor ve sabunlu su dolu tankerlerle cadde ve sokakları dezenfekte ediyor.

Küba Haber Ajansı tarafından bildirildiği üzere, dezenfekte çalışmaları güneşin etkisinin en az olduğu akşam saatlerinde yapılıyor.

Dezenfekte edilen bölgeler arasında Cinturón del Príncipe olarak bilinen bölgedeki hastanelerin yanı sıra iç sokaklar ve potansiyel olarak riskli diğer yerler de bulunuyor.

Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından günlük olarak yayınlanan verilere göre Küba’da son 24 saatteki 48 yeni pozitif vakanın 33’ü başkent Havana’da. Küba’da onaylanmış 814 koronavirüs vakası bulunuyor.