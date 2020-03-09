Küba’nın büyüleyici açık hava müzesi Trinidad’da gezilecek yerler

Sömürge döneminden kalma binaların mükemmel bir şekilde korunduğu, 18. yüzyıldan kalma mimarisiyle zaman tünelinde hissettiren Trinidad muhteşem manzaralar da sunuyor. Renkli sömürge konaklarından tarihi kiliselere ve panoramik manzaraya sahip pastel boyalı çan kulelerine kadar mimari hazinelerin bir bölümünü keşfetmek için buradaki dolambaçlı Arnavut kaldırımlı sokaklarda dolaşın. Binaların çoğu, kentin şeker ve köle ticaretinden zenginleştiği 17. ila 19. yüzyıllardan kalma.

Trinidad ayrıca dağlara ve denize günlük geziler için mükemmel bir başlangıç ​​noktası. Buradan, Sierra del Escambray’deki şelalelere yürüyüş yapabilir muhteşem plaj Playa Ancon’a bisikletle gidebilir, bir başka dünya mirası Valle de Los Ingenios’ı keşfedebilirsiniz.

Trinidad Gezilecek Yerler Listesindeki ilk durak Plaza Mayor

Pitoresk Plaza Mayor, Trinidad’nın tarihi merkezinde yer almakta ve şehri gezmeye başlamak için en ideal yer. Trinidad’nın en önemli turistik mekanlarının çoğu, büyüleyici Museo Historico Belediye Binası, ünlü Iglesia Parroquial de la Santisima, diğer müzeler ve görülmesi gereken yapılan Plaza Mayor’a yürüyüş mesafesinde. Meydan çevresindeki sömürge konaklarını ve müzelerini keşfettikten sonra, açık hava kafelerinde veya restoranlarda hem yerel lezzetleri tadıp hem de Küba müziği dinleyebilirsiniz.

Palacio Cantero (Belediye Müzesi)

Trinidad’daki Museo de Historia Municipal neoklasik Palacio Cantero’da yer almakta. 1800’lerin başında inşa edilen konak, İtalyan mermer zeminleri ve geniş açık odaları ile muhteşem bir havaya sahip. Müze, Trinidad ve çevresinin tarihini ortaya koyuyor. Sergilenen belgeler ve haritalar, Dünya Mirası listesindeki Valle de los Ingenios, köle ticareti endüstrisi ve bağımsızlık savaşları sergileri müzenin zenginliklerinden. Sergilere göz attıktan sonra, ziyaretçiler şehrin ve Karayip Denizi’nin panoramik manzarasını görmek için kulenin dik sarmal merdivenlerinden çıkmalı. Özellikle günbatımında manzara çok güzel.

Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad

Küba’nın en büyük kilisesi. Plaza Mayor’un kuzeydoğu uzundaki kilise içinde birçok tarihi eser barındırıyor. Kilisenin iç mekanları, tonozlu tavanlar, sedir ve maundan oyulmuş bir dizi etkileyici sunaktır. Iglesia Parroquial de la Santisima Trinidad ince akustiği ile de ünlüdür.

Playa Ancon

Trinidad’ın yaklaşık 12 kilometre güneyinde, Ancon Yarımadası’ndaki Playa Ancon, Küba’nın güney kıyısındaki en güzel plajlardan biri. Bembeyaz kumları, rüya gibi mavi tonlarında kristal berraklığında denizi ile Playa Ancon Küba’nın en popüler plajları arasında yer alıyor. Varadero, Guardalavaca ve Cayo Coco kadar kalabalık da olmayan Playa Ancon her şey dahil otellerden küçük pansiyonlara kadar birçok konaklama alternatifi de sunuyor. Dışarıda eğlenceli bir gün geçirmek için birçok turist Trinidad’da bisiklet kiralar ve Playa Ancon’a bisikletle gider; yolculuk yaklaşık 40 dakika sürüyor.

Playa Ancon bölgesine kısa bir tekne yolculuğu mesafedeki Cayo Blanco, günübirlik geziler için popülerdir. Ziyaretçiler, adanın beyaz kum plajlarına yüzmenin yanı sıra, Küba’nın en büyük kara mercan resifine dalabilir.

Palacio Brunet (Romantik Dönem Müzesi)

Sarı renkli Palacio Brunet, zengin şeker baronu Conde de Brunet’in dünyasına bir pencere açan Museo Romantico’ya ev sahipliği yapıyor. 19. yüzyılın başlarında inşa edilen bu çekici sömürge konağı, 1830’dan 1860’a kadar Romantik dönem olarak adlandırılan bir dönem olan Brunet’e aitti. Müzenin koleksiyonu, birçok varlıklı Trinidad ailesinden ve Brunet’in sahip olduğu eşyalardan oluşuyor. Sergiler arasında dönemden kalma enfes cam ve porselen parçalar, sanat eserleri ve antika mobilyalar bulunmakta.

Museum of Colonial Architecture (Sömürge Mimarisi Müzesi)

Trinidad’nın sömürge mimarisinin karmaşıklıkları hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen ziyaretçiler için Museo de Arquitectura Colonial ayrıntılara giriyor. Sanchez Iznaga konağı müzeye ev sahipliği yapıyor ve 19. yüzyılın başlarında birleştirilen 18. yüzyıldan kalma iki mavi binadan oluşuyor. İçinde kapılar, kulplar, kilitler, pencereler ve ızgaralar gibi mimari süslemelerin yanı sıra 19. yüzyıldan kalma yenilenmiş bir banyo bulunmaktadır. Museo de Arquitectura Colonial, Trinidad’nın tarihi sokaklarında rehberli yürüyüş turları düzenleyerek ziyaretçilere şehrin muhteşem binaları hakkında daha zengin bir takdir sunar.

Iglesia y Convento de San Francisco (Haydutlarla Mücadele Ulusal Müzesi)

Trinidad’da kendine özgü bir dönüm noktası olan Iglesia y Convento de San Francisco, sarı ve yeşil çan kulesiyle dikkat çekiyor. 1813 yılında Fransiskanlar tarafından inşa edilen bu eski manastır 1800’lerin ortalarında bir cemaat kilisesine dönüştürüldü ve daha sonra 1920’lerde yapının büyük kısmı yıkılmadan hapishane haline geldi. Dış binaların ve çan kulesinin sadece bir kısmı ayakta duruyor.

Bugün, bu pitoresk binada Museo Nacional de Lucha Contra Bandidos (Haydutlarla Mücadele Ulusal Müzesi) yer almaktadır. Küba’nın devrimci tarihinin hayranları, burada ilginç sergileri keşfetmek için biraz zaman ayırmalıdır. Sergide, 1959’daki karşı devrimci güçler veya “ haydutlar ” ile ilişkili fotoğraflar, belgeler ve ekipmanlar ve ortaya çıkan sorunlar ve savaşlar var. Müzeye göz attıktan sonra çan kulesinin muhteşem manzarasından şehri seyredebilirsiniz.

8 Casa de Aldeman Ortiz (Galeria de Arte)

Casa de Aldeman Ortiz, aslında köle tüccarı ve Trinidad belediye başkanı Ortiz de Zuniga için yapılmış 1809 yılından kalma bir koloni konağıdır. Bina şimdi bir sanat okulu içeren ve halka satılık resimler sunan Galeria de Arte’ye ev sahipliği yapıyor. Koleksiyona çağdaş Küba sanatı hakimdir. Bu canlı parçalardan bazılarını görüntülemenin yanı sıra, burayı ziyaret etmek Casa de Aldeman’ın içini görmek için iyi bir bahanedir. Fresklere ve süslü tavanlara ve büyük merdivenlere dikkat edin.