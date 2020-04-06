Küba tüm vatandaşlarına o ilacı dağıtıyor
Küba devleti, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlarına Prevengovir isimli ilacı dağıtmaya başlıyor.
Küba, Covid-19 ve diğer yaygın viral enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olmak için vatandaşlarına homeopatik bir immünolojik güçlendirici olan Prevengovir isimli ilacı dağıtmaya başlayacak.
Küba’daki koronavirüs salgınıyla ilgili günlük basın toplantısı düzenleyen Dr. Duran, PREVENGOVIR’in ilk olarak izolasyon merkezlerindeki risk gruplarına, yaşlı ve anne-bebek evlerine ve pozitif ve şüpheli vakaların tutulduğu hastanelere dağıtılacağını duyurdu.
Homeopati, 1796’da Samuel Hahnemann tarafından oluşturulan alternatif tıp yöntemi.
Bu arada Dr. Duran, Küba’nın son 24 saat içinde 1.201 test yaptığını ve bunlardan 32’sinin daha pozitif çıktığını açıkladı.
Küba’da toplam 320 koronavirüs vakası bulunuyor. Ülkede aralarında turistlerin de bulunduğu 8 kişi yaşamını yitirirken pozitif vakaların büyük çoğunluğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
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