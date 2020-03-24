Küba ülkedeki tüm yaşlıları gözetim altına aldı
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sınırlarını dünyaya kapatan Küba, ülkenin yüzde 20'sine denk gelen yaşlı nüfusu da gözetim altına aldı.
Küba, 60 yaş üstü vatandaşlarını Covid-19’a neden olan SARS Cov-2 koronavirüsünden korumak için katı önlemler alıyor.
Küba Halk Sağlığı Bakanlığı Yaşlı, Sosyal Yardım ve Ruh Sağlığı Bölümü başkanı Alberto Fernandez, Küba’nın 60 yaş üstü nüfusunun %20,8’e, yani 2 milyondan fazla insana tekabül ettiğini belirterek “Tüm vatandaşlarımız tıbbi hizmetler için bir polikliniğe tabi. Her birini aile hekimleri vasıtasıyla kontrol ediyoruz” dedi.
60 yaş üzerindeki tüm bireylerin solunum problemleri başta olmak üzere eğitilmiş bir uzman grubu tarafından kontrollerinin yapıldığı, belirti olanların rapor edildikleri, Ulusal Önleme ve Kontrol Planının ilkelerine göre hareket edildiği bildirildi.
Yapılan açıklamada ülkedeki tüm huzur evlerinde en az bir hekim ve bir hemşire bulunduğu da hatırlatıldı.
Fernandez, solunum yetmezliği belirtisi durumunda hastanın anında protokole dahil edildiği ve özel ambulanslarla karantina merkezlerine götürüldüğünü de sözlerine ekledi.
Halk Sağlığı Bakanlığı, ülke çapında yalnız yaşayan 221 bin 425 yaşlı insanın aile hekimleri vasıtasıyla takip edildiğini de duyurdu.
Son Dakika Koronavirüs Haberleri
- Küba ülkedeki tüm yaşlıları gözetim altına aldı
- Tayland da olağanüstü hal ilan eden ülkeler arasına katıldı
- Fatih Terim’in sağlık durumu nasıl? Kızından açıklama geldi
- İnsanlar virüsten çok işsiz kalmaktan korkuyor!
- Tom Hanks’ten mesaj var
- Bir çocuk daha koronavirüsten hayatını kaybetti
- Sadece alışverişe ve tek başına spora çıkabilecekler
- Marketlere ve toplu taşımaya yeni tedbirler geldi
- Son Dakika: Koronavirüste kaybımız 37 kişiye ulaştı
- Abdürrahim Albayrak’tan sonra Fatih Terim’de de virüs çıktı