Küba ülkedeki tüm yaşlıları gözetim altına aldı

Küba, 60 yaş üstü vatandaşlarını Covid-19’a neden olan SARS Cov-2 koronavirüsünden korumak için katı önlemler alıyor.

Küba Halk Sağlığı Bakanlığı Yaşlı, Sosyal Yardım ve Ruh Sağlığı Bölümü başkanı Alberto Fernandez, Küba’nın 60 yaş üstü nüfusunun %20,8’e, yani 2 milyondan fazla insana tekabül ettiğini belirterek “Tüm vatandaşlarımız tıbbi hizmetler için bir polikliniğe tabi. Her birini aile hekimleri vasıtasıyla kontrol ediyoruz” dedi.

60 yaş üzerindeki tüm bireylerin solunum problemleri başta olmak üzere eğitilmiş bir uzman grubu tarafından kontrollerinin yapıldığı, belirti olanların rapor edildikleri, Ulusal Önleme ve Kontrol Planının ilkelerine göre hareket edildiği bildirildi.

Yapılan açıklamada ülkedeki tüm huzur evlerinde en az bir hekim ve bir hemşire bulunduğu da hatırlatıldı.

Fernandez, solunum yetmezliği belirtisi durumunda hastanın anında protokole dahil edildiği ve özel ambulanslarla karantina merkezlerine götürüldüğünü de sözlerine ekledi.

Halk Sağlığı Bakanlığı, ülke çapında yalnız yaşayan 221 bin 425 yaşlı insanın aile hekimleri vasıtasıyla takip edildiğini de duyurdu.