Küba Ulusal Senfoni Orkestrası’ndan 8 Mart’a özel konser

Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, 8 Mart’ta ünlü besteciler Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart ve Felix Mendelssohn’un çalışmalarıyla başkent Havana’da konser verecek.

Küba yerel saatiyle 11:00’de Covarrubias Salonu’nda düzenlenecek konseri ilk kez genç bir Kübalı şef Jenny Padron yönetecek.

Program’da Mozart’ın’Adagio ve füg’, Mendelssohn’un ‘Hebrides Uvertürü’ ve Beethoven’ın ‘Senfoni No. 2’ eserleri icra edilecek.

1960’larda kuruluşundan bu yana, Küba Ulusal Senfoni Orkestrası, Sovyet Aram Aram Haçaturyan, Meksikalı Blas Galindo ve Brezilyalı Camargo Guarnieri de dahil olmak üzere birçok önemli besteci tarafından yönetildi.