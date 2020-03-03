Küba’nın turizm cenneti Varadero’da gezilecek yerler

Varadero’yu anakaraya bağlayan yaya köprüsünün üzerinde gezginler Küba’nın kültürel açıdan zengin sömürge tarafını geride bırakıyor ve güneş, kum ve denizin sezgisel bir dünyasına giriş yapıyor.

Varadero sahili boyunca göz alıcı mavi tonlarda kristal berraklığındaki denizler, SCUBA dalış, yelken, şnorkel ve yüzme için mükemmel ortam sağlıyor. Varadero’da gezilecek yerler sadece plajdan ve denizden ibaret değil.

Varadero Plajı

Hicacos yarımadası boyunca 20 kilometre uzanan Varadero Plajı Karayipler’in en göz alıcı yerlerinden biri. Bembeyaz kumlar, berrak deniz ve baştan çıkarıcı manzaralar. Tüm bu doğal güzelliği yaşamak için Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinden turistler Varadero’ya akın ediyor. 20 kilometrelik sahil boyunca çok sayıda konaklama alternatifi sizleri bekliyor olacak. Su sporlarını sevenler için şnorkelle yüzme, kano, yelken gibi birçok aktivite plaj boyunca konuklarını bekliyor.

Saturno Mağarası

Varadero havaalanına yakın bir konumdaki Saturno Mağarası (Cueva Saturno) müthiş güzellikteki yer altı havuzlarını barındırıyor.

Küba’nın sıcak ikliminde farklı bir serinleme yöntemi sunan mağaradaki havuzlar ve sarkıtlardan damlayan sular müthiş ferahlatıcı. Turistler buraya havuzun masmavi tatlı sularında yüzmeye, kristalize sütunlardan dalmaya ve etkileyici kaya oluşumlarına hayran kalmaya geliyorlar.

Parque Josone

Varadero’nun kalbinde huzurlu bir vaha: Parque Josone. 1940’larda fabrika sahibi Jose Uturrio’nun eşi Onelia için inşa ettiği konağın etrafına kurulan bu parkta huzurlu anlar geçirebilirsiniz. Yollar çiçek bahçelerin etrafında dolanır, süs köprüsü, ördeklerle dolu küçük bir göletten geçer. Turistler gölette kayığa binmek veya palmiye ağaçlarının gölgesinde serinlemek için burayı tercih ediyor. Parkın güney ucunda bir yüzme havuzu da bulunmakta.

Mansión Xanadú

1929 yılında inşa edilen bu villa bir zamanlar zengin Amerikan girişimci olan Alfred Irenee Dupont de Nemours’a aitti. Küba devriminden sonra Dupont ülkeden kaçtı ve villa Küba hükümetinin malı oldu. İtalyan mermeri, zengin ahşaplar ve ısı yalıtımlı seramik karolarla inşa edilen Mansión Xanadu müthiş lüks bir konaklama merkezi haline geldi. Bugün, konak lüks bir otel ve golf kulübüdür. Konuklar burada ikinci kattan muhteşem deniz manzaralarını seyredebilir ve restoranda yemek yiyebilirler. Sergilenen bazı orijinal mobilyalar, Dupont hakkında bilgi ve bir dizi eski fotoğraflar da konakta sergileniyor.

Parque Ecológico Varahicacos (Varadero Ekoloji Parkı)

Hicacos Yarımadası’nın en ucundaki Parque Ecológico Varahicacos (Varadero Ekoloji Parkı), devlet tarafından korunan hoş bir plaja sahip bir doğa rezervidir. Kaktüs ve orkide gibi çeşitli bitki türleri; bir zamanlar tuz madenciliği için kullanılan zengin bir lagün; ve çeşitli kuşlar, böcekler ve kertenkeleler parkta bolca var. Koruların içinden geçen dar yürüyüş parkurları çocuklar ve yaşlılar için zor olabilir. Böcek kovucu spreyler ve sağlam yürüyüş ayakkabılarına burada ihtiyaç var.

Kaya resimleri ve fosillerin de bulunduğu Ambrosio ve Musulmanes mağaraları da park içinde bulunuyor.

Delfinario

Delfinario’da hayvan severler yunuslarla birlikte yüzebilir, onları kucaklayabilir hatta sohbet edebilir. Girişin ücretli olduğu parkta yine ücretini vererek yunuslarla beraber çekilmiş fotoğraf ve videolarınızı satın alabilirsiniz.

Cayo Piedra Sualtı Parkı

Varadero’nun kuzeydoğusu Cayo Piedra Sualtı Parkı olarak adlandırılan popüler bir dalış ve şnorkel bölgesidir. Askeri teçhizat ve yatlar, füze fırlatma botu ve uçak dahil çeşitli gemiler, 1990’ların sonunda yapay bir resif oluşturmak için kasten battı. Çok renkli balıkların bulunduğu büyük okullar paslanmış gövdelerin içine girip çıkıyor ve dalgıçlar ve şnorkelciler de kaplumbağaları, köpekbalıklarını ve kabuklu hayvanları tespit edebiliyor.

Varadero Müzesi

Museo de Varadero’da ziyaretçiler hoş bir sahil ortamında yarımadanın tarihine doğru bir yolculuk yapabilirler. Mimar Leopoldo Abreu tarafından tasarlanan müze 1920’lerin sahil evinde yer almakta. Çevredeki balkonları ve ahşap verandası bulunan tasarım, o döneme ait plaj evlerinin tipik bir örneğidir. 1980’lerin başında kapsamlı bir şekilde yenilenen binada hizmet veren müzede doldurulmuş hayvanlar, dönem mobilyaları ve iki başlı küçük köpekbalığının kalıntıları gibi sergiler var. Sergilenen eski fotoğraflardan bazıları 1940’larda ve 1950’lerdeki Varadero’yu gösteriyor.