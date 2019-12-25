Bitmeyen sokak partileri, dans, müzik, eğlence: Küba’da yılbaşı

2020’yi muhteşem mimarisi, eğlenceli insanları, bitmeyen sokak partileri ile Küba’da kutlamaya ne dersiniz?

Küba’da komünist yönetim antikapitalist gerekçelerle yılbaşı kutlamalarını tasvip etmese de halkın ve turistlerin eğlenmelerine engel olmuyor. Küba’da neredeyse tüm oteller yılbaşı gecesine özel programlar düzenlerken otele bağımlı kalmayıp Küba’nın tarihi sokaklarında halkla birlikte sabaha dek süren eğlencelere katılabilirsiniz.

Başkent Havana’nın en ünlü turistik aktivitelerinden olan Tropicana Show yılbaşı gecesi sürpriz etkinliklere ve muhteşem gösterilere sahne oluyor. Yılın son günü akşamı başlayan etkinlikler sabahın ilk saatlerine kadar sürüyor. Program boyunca Latin mutfağının en lezzetli seçenekleri, deniz ürünleri ve tatlıların yanı sıra elbette Ada ülkesinin simgelerinden rom ve diğer içecekler servis ediliyor.

Havana’nın en çok ilgi gören yılbaşı etkinliklerinden biri de dünyaca ünlü Nacional Hotel’deki Parisien Cabaret. Yılbaşı gecesi misafirlerini unutulmaz gösteriler eşliğinde ağırlayan Parisien Cabaret’te Latin ve Afrika kültürlerinin mükemmel uyumunu gösteriler ve yemeklerde hissedeceksiniz.

Ve tabi ki Buena Vista Social Club! Küba’nın ünü ülke sınırlarını aşan müzik topluluğu Buena Vista Social Club yılbaşı gecesi Havana Cafe’de sahne alacak. Bu muhteşem performansa yemekli veya yemeksiz seçeneklerle katılabilir ve dünyaca ünlü grubu canlı olarak dinleyerek unutulmaz anlar yaşayabilirsiniz.

Yeni yıla geri sayımı ise Havana’nın simgelerinden Devrim Meydanı’nda binlerce Kübalı ile yapabilir ve muhteşem havai fişek gösterilerini izleyebilirsiniz.