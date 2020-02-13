Küba’da geliştirilen koronavirüs ilacı Çin’de kullanılmaya başlandı

Sağlık sektöründeki atılımlarıyla adından sıkça söz ettiren Küba koronavirüsü için geliştirilen ilaçla yine dikkatleri üzerine topladı. IFNrec adlı ilaç, Pekin yönetiminin yeni tip koronavirüsle mücadelede kullandığı 30 ilaç arasında yer aldı.

Küba’nın geliştirdiği “Interferon Alpha 2B” (IFNrec) adlı ilaç, Çin’de ortaya çıkan ve 13 Şubat verilerine göre dünya genelinde 1350’den fazla kişinin ölümüne yol açan yeni tür koronavirüsle (COVID-19) mücadele için Pekin yönetimin seçtiği ilaçlar arasında yer aldı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel Twitter’dan yaptığı açıklamada “Küba’nın geliştirdiği Interferon Alpha 2B ilacı Çin’de koronavirüse karşı kullanıldı. Çin hükümeti ve halkını koronavirüsle mücadele çabalarında destekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Hastaların ağır evreye geçişini önlüyor

Küba devletinin yayın organlarından Granma’nın haberine göre IFNrec adlı ilaç, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun virüsün yol açtığı solunum yolu rahatsızlığını iyileştirmede seçtiği 30 ilaç arasında bulunuyor. İlaç şirketi BioCubaFarma’nın bilimsel danışmanı Doktor Luis Herrera Martinez, “İlaç daha önce yeni koronavirüsle aynı özelliklere sahip virüslere karşı etkililiği nedeniyle seçildi. Bu gibi durumlarda hastaların kötüleşip, sonucu ölüm olan ağır evreye ulaşmasına karşı koruyucu mekanizma işlevi görme avantajına sahip

Çin’deki Küba Büyükelçiliği de Twitter hesabından 5 Şubat’ta yaptığı açıklamada “Jilin’deki Çin-Küba Changheber tesisi, Küba’nın teknolojisini kullanarak IFNrec ilacını Çin Yeni Yılı’nın ilk gününden bu yana üretiyor. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu ürünümüzü yeni koronavirüsle mücadelede kullanmak üzere seçti” ifadelerini kullandı.

Küba’nın Çin Büyükelçisi Carlos Miguel Pereira da ilacın, virüsün yol açtığı solunum rahatsızlığını iyileştirme potansiyeli nedeniyle 25 Ocak’tan bu yana tesiste üretilmeye başlandığını açıkladı.

Granma gazetesi ayrıca ilacın HIV, HPV, Hepatit B ve C gibi virüslere karşı da etkili olduğunu yazdı.